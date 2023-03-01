Обсуждение вокруг песни рэпера Потапа "Волонтер" уже стихло, и на днях о нем высказался Владимир Дантес. Он засмеялся, услышав вопрос о продюсере, но ответил.

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Дантес о песне Потапа

Музыкант признался, что удивился, услышав такую песню. В то же время он не сказал о звездном коллеге ничего плохого.

Комментарии говорят сами за себя. Но с другой стороны, честно, я очень добрый человек и в какой-то момент я подумал, поставил себя на его место, может он так представляет себе волонтерство,

– сказал Владимир.

Дантес также добавил, что такой трек, а также общественная реакция на него станет уроком для артистов и самого Потапа. "Это опыт. Это классный опыт для любого артиста и ты на нем научишься делать что-нибудь другое".

Заметим, среди известных артистов не только Дантес говорил о Потапе:

Исполнитель Freel отреагировал на песню Потапа о волонтерах. Он заметил, что рэпер удаляет негативные комментарии и отметил, что это не пойдет ему на пользу.

Бандуристка Марина KRUTЬ была жестче и назвала самого рэпера – "горе-исполнителем", а его песню – "дерьмом". Она вспомнила свой тезис о том, что ей неинтересен украинский шоубизнес и отнесла к нему именно таких представителей.

Что хочет писать Дантес

Сам Владимир Дантес признался, что не хочет писать песни о войне и манипулировать за счет трагедий. Потому сейчас ему нравится писать лирическую или положительную музыку.

"К сожалению, артисты, мы сделали "байрактар", "беспилотники", "дроны", "калина" – шароварщиной. Это, как в книгах показывали раньше, как украинцы одевались – в глаза шаровары, девушки с венками, хотя это не правда, это "совковая" история. И мы вот так сделали. Чем больше слов о войне, тем хуже. Должны быть песни в тематике этого времени, но меня больше вдохновляет писать что-то лирическое или просто положительное".