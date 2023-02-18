Рэпер Алексей Потапенко вчера, 17 февраля, презентовал трек и клип "Волонтер". Песня посвящена украинским волонтерам, а именно проекту "Добробат".

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Потапа раскритиковали из-за трека о волонтерах

Потап рассказывал, что вдохновился на создание песни, когда посетил батальон "Добробат". Он решил поблагодарить каждого сознательного украинца, что на своем фронте работает над победой.

Потап – "Волонтер": смотрите видео онлайн

Но в сети по этому поводу есть разные мнения. Подписчики рэпера раскритиковали его из-за примитивности текста и высказали мнение, что трек обесценивает деятельность волонтеров. Пользователи советуют Потапу "уйти из украинского шоу-биза" и "удалить песню", а также напоминают ему о пребывании за границей.

"Потап объединил всю Украину в испанском стыде";

"Благодаря Потапу родился новый жанр: кринж-хоп";

"Это просто трэш. На фоне других реально от сердца созданных творений";

"Обидно за волонтеров. Это люди, которые заслуживают уважения, а не подобных песен. Потап – это ужас. Стыдно, что это могут услышать за пределами Украины. Не брался творить музыку войны, то не надо было и начинать!";

"Эта песня оскорбляет наших волонтеров, какой стыд. Как вообще можно было "родить" такой "гениальный" текст";

"Понятие "испанский стыд" заиграло новыми красками";

"Абсолютная безвкусица и дискредитация наших прекрасных волонтеров".

Также Потапа подвергла критике новая девушка Владимира Остапчука Екатерина Полтавская. Она пошутила по поводу его нового псевдонима "Potap" и негативно высказалась о тексте песни.

Екатерина Полтавская о песне Потапа / Фото из инстаграм-сториз

Но следует добавить, что проект "Добробат", над которым работают добровольческие батальоны волонтеров, после выпуска песни поблагодарил Потапа за "творчество, которое придает силы". Также есть и положительные комментарии:

"Мне нравится";

"Кайф! Наконец-то песня о волонтерах";

"Слушаю с удовольствием".

Заметим, что в ходе полномасштабной войны Потапа критикуют не только подписчики и пользователи сети, но и украинские звезды. Например, рэпер ХАС упрекал продюсера за побег в Испанию и называл его "барселонской теробороной".

Даниэль Салем в то же время приглашал Потапа на интервью, а тот отказался. Ведущий предположил, что он обиделся: несколькими месяцами ранее он призвал продюсера вернуться в Украину.

Добавим, журналисты 24 Канала обратились за комментарием к проекту "Добробат" по поводу их реакции на немалую волну критики. Пока ждем ответа.