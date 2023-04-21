Артист признался, что слышал эти песни. Ему включили песню "Гопак", которую жестко критиковали за шароварщину

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Реакция на песню "Гопак"

Хлывнюк ответил, что эта песня будет вируситься, ведь украинцы любят найти кого-то, над которым можно посмеяться. "Ребенок может еще сделает на этом карьеру. Некоторые артисты имеют назначение развеселить людей", – объяснил он.

По его словам, всегда будут слушающие такое, кому не нравится. "Даже в статусе авторитета ты все равно будешь иметь хейт", – добавил Андрей.

Реакцию на песню "Дика дичка"

На трек Хамукана "Дикая дичка" у Хливнюка сразу вырвался мат: "Ой, бл**ть". Он заявил, что с этим нужно быть осторожным, потому что можно получить.

По его мнению, этот певец просто живет в другой реальности, для него это "реквизит и декорация".

Может, они в своей нормальной тыловой жизни хотят помочь и думают, что так поднимают статус военнослужащего, показывая их в клипах. Но они олени, это перебор. Так нельзя делать, потому что люди рискуют жизнями. И девушки на фронте – это не дикая дичка,

– заявил Хливнюк.

Артист добавил, что за это можно получить: "Лучше подумайте 2 – 5 раз, посоветуйтесь с кем-то, не занимайтесь такой х*рней".

Реакция на песню Потапа "Волонтер"

Прослушав припев этой песни, Хливнюк ответил, что даже не знает, что о ней сказать. "Просто волонтер – это известное слово. Но здесь такого зашквара, как в предыдущих песнях, нет. Это просто трек ни о чем", – подчеркнул артист.

Смотрите интервью с Андреем Хливнюком: видео

Напомним, что в феврале рэпер Потап выпустил трек "Волонтер", с которым оскандалился. Эта песня возмутила пользователей за упрощенный и иногда эротизированный текст со строками "танцуй, мала" или "не спрашивай, где ночи провела, я волонтерила". На днях Потап впервые прокомментировал хейт и признался, что всегда может извиниться.