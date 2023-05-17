Зазначимо, що у квітні репер вже коментував цей скандальний трек. Тоді він попросив "не тримати зла", бо не хотів нікого образити.
Цікаво Настя Каменських влаштувала невелику вечірку в будинку, де живе з Потапом: рідкісне фото з мамою
Тепер у новому інтерв'ю Потап зауважив, що пише різні пісні, з різним посилом.
За його словами, він написав пісню Насті Каменських "Я Україна", яка дуже подобається людям. Репер каже, що у Насті на концертах люди встають під цю пісню: "Багато хто вважає її таким собі неофіційним гімном цього важкого періоду нашого життя".
У пісні "Волонтер" хотів зробити легкий жарт
Піснею "Волонтер" я точно нікого не хотів зачепити. Тому, користуючись можливістю, ще раз хочу вибачитися перед тими, кого це обурило. Якщо комусь не сподобалися саме ці рядки, пояснюю: я намагався зробити такий собі легкий жарт,
– заявив Потап.
Репер пояснив жарт, який хотів показати у пісні. За його словами, у пісні мама думала, що її донька десь там гуляє, але виявляється, що це не так, що вона волонтерила та допомагала.
"Це особисто моя авторська думка, і мною суть туди була закладена саме така. Але це перекрутили і сприйняли інакше. Що, загалом, нормально, бо кожен може сприймати усе по-своєму", – відповів він.
Репер додав, що від нього буде ще багато інших пісень.
Раніше трек "Волонтер" обурив користувачів за подекуди еротизований текст з рядками "танцюй, мала" чи "не питай, де ночі провела, я волонтерила". Одні вважають, що пісня принизила волонтерів, інша – що зробила їх популярними.
Що зірки кажуть про пісню Потапа
- Бандуристка Марина KRUTЬ назвала репера – "горе-виконавцем", а його пісню – "лайном". Вона згадала свою тезу про те, що їй нецікавий український шоубізнес, та віднесла до нього саме таких представників.
- Володимир Дантес не став дорікати Потапу чи висміювати його, але зауважив, що "коментарі говорять самі за себе".
- Лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин вважає, що пісня "Волонтер" могла бути написаною нашвидкуруч. До того ж Потап міг зробити це свідомо, через те, що випав з медійного простору.
- Юрій Горбунов не став би випускати такий трек, або принаймні змінив би слова. Він вважає, що Олексій намагався проявити свій епатаж, але цього разу він спрацював негативно.
- Андрій Хливнюк також відреагував на цю скандальну пісню. За його словами, цей трек ні про що. "Просто волонтер – це відоме слово. Але тут такого зашквару, як в "Дика дичка" чи "Гопак", немає", – наголосив артист.