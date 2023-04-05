Рэпер Потап во время полномасштабного вторжения большую часть времени провел за границей. Он почти не упускал новых песен и не светился в информационном пространстве. Его кум Юрий Горбунов рассказал, что думает об этом.

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Горбунов прокомментировал хейт Потапа

Телеведущий прокомментировал, сможет ли Потап возвратиться в первый эшелон украинских артистов. "Я этого очень хотел бы. Я Алексея хорошо знаю, люблю его, он очень хорошая, тонкая натура и очень творческая. То, что он любит эпатаж и иногда вылезает боком. Да, мы видим", - сказал Горбунов.

Юрий Горбунов намекнул на скандальную песню Потапа "Волонтер", которую слушатели раскритиковали из-за унизительного текста и обесценивания труда волонтеров.

Я бы такую песню не выпустил или изменил текст. Но нужно знать Алексея. Он на эпатаже часто показывал свое существо. С ним всегда очень весело, он любит юмор, умеет поддержать разговор. Часть эпатажа в его творчестве находится. То, что этот эпатаж не всегда корректен в данных условиях, это понятно,

– поделился шоумен.

Телеведущий считает, что Алексею удастся вернуться на украинскую сцену, но не знает, как можно выкрутиться в этой ситуации. Горбунов добавил, что время и война сменили шоу-бизнес. "Если посмотреть топ-100 артистов за прошлый год, популярных среди украинских слушателей, там очень мало наших топ-артистов, которые были в топе до войны. Время все расставит по своим местам. Время меняется, а мы не успеваем измениться по времени".

Интервью с Юрием Горбуновым: смотрите видео онлайн

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