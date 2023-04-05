Рэпер Потап во время полномасштабного вторжения большую часть времени провел за границей. Он почти не упускал новых песен и не светился в информационном пространстве. Его кум Юрий Горбунов рассказал, что думает об этом.
Читайте также До сих пор общаемся, – Юрий Горбунов впервые рассказал, где живет его бывшая жена
Горбунов прокомментировал хейт Потапа
Телеведущий прокомментировал, сможет ли Потап возвратиться в первый эшелон украинских артистов. "Я этого очень хотел бы. Я Алексея хорошо знаю, люблю его, он очень хорошая, тонкая натура и очень творческая. То, что он любит эпатаж и иногда вылезает боком. Да, мы видим", - сказал Горбунов.
Юрий Горбунов намекнул на скандальную песню Потапа "Волонтер", которую слушатели раскритиковали из-за унизительного текста и обесценивания труда волонтеров.
Я бы такую песню не выпустил или изменил текст. Но нужно знать Алексея. Он на эпатаже часто показывал свое существо. С ним всегда очень весело, он любит юмор, умеет поддержать разговор. Часть эпатажа в его творчестве находится. То, что этот эпатаж не всегда корректен в данных условиях, это понятно,
– поделился шоумен.
Телеведущий считает, что Алексею удастся вернуться на украинскую сцену, но не знает, как можно выкрутиться в этой ситуации. Горбунов добавил, что время и война сменили шоу-бизнес. "Если посмотреть топ-100 артистов за прошлый год, популярных среди украинских слушателей, там очень мало наших топ-артистов, которые были в топе до войны. Время все расставит по своим местам. Время меняется, а мы не успеваем измениться по времени".
Интервью с Юрием Горбуновым: смотрите видео онлайн
Как звезды говорили о Потапе
- Бандуристка Марина KRUTЬ назвала рэпера – "горе-исполнителем", а его песню "Волонтер" – "дерьмом". Она вспомнила свой тезис о том, что ей неинтересен украинский шоубизнес и отнесла к нему именно таких представителей.
- Владимир Дантес не стал упрекать Потапу или высмеивать его, но заметил, что "комментарии говорят сами за себя".
- Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин считает, что песня "Волонтер" могла быть написана на скорую руку. К тому же Потап мог сделать это сознательно из-за того, что выпал из медийного пространства.