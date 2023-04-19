В марте Потап представил песню "Волонтер". Трек должен стать посвящением и поддержкой для тех, кто помогает Украине, но стал объектом критики и возмущения.

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Потап отреагировал на критику песни о волонтерах

Потап закрыл комментарии под своей песней, но все же отреагировал на критику. Он назвал свой стиль общения и написания песен – резким и резонансным, но без цели кого-то задевать.

Я могу быть резким, но всегда умею принести извинения, когда для кого-то это показалось оскорбительным. И действительно – в этой песне я не имел цели оскорбить кого-то, так что, пожалуйста, не держите на меня зла. Если есть люди, чьи чувства я задел – я этого не хотел. Песня может нравиться, может, нет. Это выбор человека, и я всегда его уважаю,

– поделился Потап.

Артист считает, что ругательства и комментарии сейчас – не главное. "Сейчас вообще такое время, что хейта много в целом по многим аспектам жизни. Но если говорить именно об артистах, то хуже всего – остаться незамеченным. Когда его творчество не вызывает никаких реакций".

"Поэтому хейт для меня – это не про страх. В случае песни "Волонтер" для меня действительно главной целью было посвятить песню волонтерам, потому что эти люди – те, без которых мы никогда не победим. Я очень уважаю их и ценю все, что они делают. Конечно, кто-то мог понять какие-то строки трека не так – что ж, имеет полное право на это", – подытожил Потап.

Напомним, трек "Волонтер" возмутил пользователей за упрощенный и кое-где эротизированный текст со строками "танцуй, мала" или "не спрашивай, где ночи провела, я волонтерила". Одни считают, что песня унизила волонтеров, другая – что сделала их модными и популярными.

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