В марте Потап представил песню "Волонтер". Трек должен стать посвящением и поддержкой для тех, кто помогает Украине, но стал объектом критики и возмущения.
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Потап отреагировал на критику песни о волонтерах
Потап закрыл комментарии под своей песней, но все же отреагировал на критику. Он назвал свой стиль общения и написания песен – резким и резонансным, но без цели кого-то задевать.
Я могу быть резким, но всегда умею принести извинения, когда для кого-то это показалось оскорбительным. И действительно – в этой песне я не имел цели оскорбить кого-то, так что, пожалуйста, не держите на меня зла. Если есть люди, чьи чувства я задел – я этого не хотел. Песня может нравиться, может, нет. Это выбор человека, и я всегда его уважаю,
– поделился Потап.
Артист считает, что ругательства и комментарии сейчас – не главное. "Сейчас вообще такое время, что хейта много в целом по многим аспектам жизни. Но если говорить именно об артистах, то хуже всего – остаться незамеченным. Когда его творчество не вызывает никаких реакций".
"Поэтому хейт для меня – это не про страх. В случае песни "Волонтер" для меня действительно главной целью было посвятить песню волонтерам, потому что эти люди – те, без которых мы никогда не победим. Я очень уважаю их и ценю все, что они делают. Конечно, кто-то мог понять какие-то строки трека не так – что ж, имеет полное право на это", – подытожил Потап.
Что звезды говорили о песне Потапа
- Бандуристка Марина KRUTЬ назвала рэпера – "горе-исполнителем", а его песню – "дерьмом". Она вспомнила свой тезис о том, что ей неинтересен украинский шоубизнес и отнесла к нему именно таких представителей.
- Владимир Дантес не стал упрекать Потапу или высмеивать его, но заметил, что "комментарии говорят сами за себя".
- Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин считает, что песня "Волонтер" могла быть написана на скорую руку. К тому же Потап мог сделать это сознательно из-за того, что выпал из медийного пространства.
- Юрий Горбунов не стал бы выпускать такой трек, или хотя бы изменил слова. Он считает, что Алексей пытался проявить свой эпатаж, но на этот раз он сработал отрицательно.