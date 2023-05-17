Отметим, что в апреле рэпер уже комментировал этот скандальный трек. Тогда он попросил "не держать зла", потому что не хотел никого обидеть.

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Теперь в новом интервью Потап отметил, что пишет разные песни, с разным посылом.

По его словам, он написал песню Насте Каменских "Я Украина", которая очень нравится людям. Рэпер говорит, что у Насти на концертах люди встают под эту песню: "Многие считают ее неофициальным гимном этого тяжелого периода нашей жизни".

В песне "Волонтер" хотел сделать легкую шутку

Песней "Волонтер" я точно никого не хотел задеть. Поэтому, пользуясь возможностью, еще раз хочу принести извинения тем, кого это возмутило. Если кому-то не понравились именно эти строки, объясняю: я пытался сделать такую-то легкую шутку,

– заявил Потап.

Рэпер объяснил шутку, которую хотел показать в песне. По его словам, в песне мама думала, что ее дочь где-то там гуляет, но оказывается, что это не так, что она волонтерила и помогала.

"Это лично мое авторское мнение, и мною суть туда была заложена именно такова. Но это извратили и восприняли иначе. Что, в общем-то, нормально, потому что каждый может воспринимать все по-своему", – ответил он.

Рэпер добавил, что от него будет еще много других песен.

Раньше трек "Волонтер" возмутил пользователей за кое-где эротизированный текст со строками "танцуй, малышка" или "не спрашивай, где ночи провела, я волонтерила". Одни считают, что песня унизила волонтеров, другая – что сделала их популярными.

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