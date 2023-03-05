Недавно Потап оконфузился из-за трека под названием "Волонтер". Многие артисты были возмущены новой песней рэпера, удивлен и Харчишин.

К теме "Леша, как Барса, как отдохнул": Андрей Лузан из "Львов на джипе" прошелся по Потапу

По словам Валерия Харчишина, он дослушал трек до конца и считает, что он был написан как гимн организации "Добробат". "Эта песня просто для них. Написана быстро", – добавил он.

Артист считает, что Потап не глуп и может делать это сознательно.

Потап может делать сознательно х**ню. Возможно, из него сейчас хровой маркетолог, он немного выпал из среды, много времени провел не здесь, не "варился" в нашем военном котле,

– предполагает Харчишин.

Он признается, что когда возвращается из-за границы, то 3 – 4 дня находится в депрессии, адаптируется как после полета в космос. "Депрессия съедает. Там мгновенно попадаешь в среду без войны. Мы все виноваты, что у нас такая беда", – сказал музыкант.

Как звезды реагируют на песню Потапа

Исполнитель Freel отреагировал на песню Потапа о волонтерах. Он заметил, что рэпер удаляет негативные комментарии и отметил, что это не пойдет ему на пользу.

Бандуристка Марина KRUTЬ была жестче и назвала самого рэпера – "горе-исполнителем", а его песню – "дерьмом". Она вспомнила свой тезис о том, что ей неинтересен украинский шоу-бизнес и отнесла к нему именно таких представителей.

В то же время Владимир Дантес не стал высмеивать и упрекать Потапу, но заметил, что "комментарии говорят сами за себя".

В сети подчеркивают, что этот трек Потапа – "просто дно", "испанский стыд", песня, "унижающая суть волонтерства". Больше пользователей соцсетей возмутил строку с сексуальным подтекстом: "Ой, мама, не спрашивай, с кем была и где ночи провела, я была с ребятами-бойцами волонтерила".

Как Харчишин относится к артистам, которые за границей

Харчишин со своей группой "Друга Ріка" активно гастролирует с благотворительными концертами, но после тура всегда возвращается в Украину.

Я видел там сидящих там постоянно. Я был удивлен увидеть их,

– ответил певец.

Он вспомнил и встречу с Монатиком. "Он сказал, что у них успехи в Таллинне". А я думаю, у нас везде вроде бы нормально, не sold out, но нормально. Он мне говорит: "А у нас все хорошо". А я отвечаю: "Ну, конечно, ты же на русском там выступал". А он мне: "Нет, у меня программа на украинском", – говорит Харчишин.

Он отметил, что нет претензий к Монатику, потому что он что-то делает. "Хуже, когда просто сидит и пи*дит", – добавил певец.

Смотрите интервью с Валерием Харчишиным: видео

К слову, февраль 2023 года запомнился новостями о приближающемся Евровидении скандалом с рэпером Потапом и песнями в годовщину вторжения. 24 Канал собрал в подборку главные новости музыки прошедшего месяца.