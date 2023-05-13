Артистка устроила небольшую вечеринку в своем двухэтажном доме, который они построили с Потапом. Расположен он в поселке Романков, недалеко от Конча-Заспы.

К теме Каменских показала объятия с Потапом и поздравила его с днем рождения: фаны захейтили рэппера

В Stories Настя поделилась фото с членами своей команды, а также показала редкий снимок со своей мамой Лидией Петровной, долгое время находившейся за границей.



Настя Каменских с мамой / Фото с ее инстаграм-сторис

Но самого Потапа на этой вечеринке не было. Где именно сейчас находится Потап – неизвестно. Предполагают, что он до сих пор отсиживается за границей.

Каменских также рассказала о своем туре по Украине. "В течение нескольких недель мы сделали много хороших дел, но самое главное собрали средства для наших защитников", – сказала певица.

Смотрите фото с небольшой вечеринки в доме Насти Каменских:

К слову, Украинская певица Настя Каменских 4 мая отметила 36-й день рождения. И хотя в этот день артистка имела концерт в Черкассах, празднование удалось.

Прямо на сцене она получила чувственное приветствие от Потапа, доведшее до слез. Настя была тронута и потом опубликовала пост для мужчины. "Спасибо, мой любимый медвежонок за твои поздравления, за все, что ты сделал и продолжаешь делать для меня каждый день. Люблю тебя", - написала она.

Недавно в сети начали ходить слухи о разводе звездной пары. Настя Каменских отвечала на слухи, она заверила, что у нее все хорошо и расставаться не планирует.