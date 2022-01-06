В проекте "Святая ночь со звездами", к которому мы готовились не одну неделю, вы могли видеть лучшие эксклюзивные рецепты таких знаменитостей, как "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко, музыкантов Александра и Юлии Божиков, певицы Наталки Карпы, Alyosha, Светланы Тарабаровой и Тони Матвиенко, а также ведущего украинского повара Евгения Клопотенко.

Интересно Отмечаем Сочельник правильно: что нельзя делать в праздник

Ежедневно на сайте 24 канала мы публиковали по несколько рецептов, чтобы в течение недели вы могли подготовиться к самому главному ужину года – Сочельнику, на котором собираются украинские семьи 6 января. Традиционно, на столе должны быть 12 постных блюд, которыми все угощаются с перерывами на украинские колядки. Уже на следующий день, 7 января, христиане восточного обряда встречают рождение Иисуса Христа в своих храмах и сердцах.

Чтобы ваш ужин еще до первой рождественской звезды был вкусным и таким, как на столах ваших любимых артистов, предлагаем еще раз просмотреть все рецепты!

Блюда к Сочельнику

Ингредиенты

  • зерна пшеницы или ячменя;
  • мак;
  • мед;
  • вода;
  • изюм;
  • орехи;
  • сушеные вишни.

Рецепт приготовления кутьи

  • Предварительно певица приготовила кутью – мак не перемалывала, а купила уже готовый, лишь запарила его.
  • Добавила много изюма и лесных орехов. Их нужно измельчить ножом.
  • Для более сладкой кутьи можно добавить тертый шоколад или сушеную вишню – мама Оксаны Мухи сначала вываривает вишни во вкусном сладком сиропе, а затем засушивать.
  • И последний ингредиент – мед. Его нужно размешать с водой (около половины стакана) и добавить к кутье.

Різдво
Кутья от Оксаны Мухи / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Рецепт кутьи от Оксаны Мухи: смотрите видео 24 канала

Читайте полностью Оксана Муха приготовила кутью и поделилась семейным рецептом

Ингредиенты

  • квашеная капуста;
  • фасоль;
  • лук;
  • томатная паста;
  • перец горошком;
  • лавровый лист;
  • соль.

Рецепт приготовления тушеной капусты с фасолью

  • Берем квашеную капусту. Юлия использовала во время приготовления капусту, которую квасит ее отец.
  • Тушим ее до полуготовности на масле до золотистого цвета, чтобы она стала мягкой.
  • Берем сырую фасоль. Замачиваем ее на 5-6 часов. После этого варим до полуготовности и выкладываем на капусту.

Готовим соус:

  • Тайный ингредиент этого блюда – соус. Для его приготовления нужны лук, томатная паста, перец горошком, лавровый лист и чуточку соли.
  • Сперва режем лук и поджариваем его до золотистого цвета.
  • В холодную томатную пасту добавляем перец горошком, лавровый лист и чуточку соли.
  • Добавляем томатную пасту со специями к жареному луку.
  • Вместе обжариваем все и добавляем пол литра кипятка.
  • Это все вместе перемешиваем и доводим до кипения.
  • Заливаем капусту с фасолью соусом и тушим в течение 45 минут.
  • После приготовления перекладываем наше блюдо в праздничную посуду и подаем к столу.

Різдво
Тушеная капуста с фасолью от семьи Божиков / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Рецепт тушеной капусты с ф​асолью от семьи Божиков: смотрите видео 24 канала

Читайте полностью Александр и Юлия Божики поделились рецептом тушеной капусты с фасолью

Ингредиенты для борща

  • красная свекла – 600 – 700 граммов;
  • большой репчатый лук – 1 штука;
  • грибной бульон – 3 литра;
  • уксус или лимонный сок – 2 столовые ложки или по вкусу;
  • лавровый лист;
  • соль;
  • черный молотый перец;
  • зелень укропа.

Ингредиенты для ушек:

  • белые сушеные грибы – две горсти;
  • небольшой репчатый лук – 1 штука;
  • мука – 150 граммов;
  • яйца – 1 штука;
  • вода – 50 граммов;
  • соль;
  • черный молотый перец.

Різдво
Сочельник в семье Натальи Карпы / Фото из инстаграма Наталки Карпы

Перед приготовлением:

Грибы нужно замочить на ночь. После этого залить их чистой водой и варить до готовности (Наталка советует варить час). Затем грибной бульон слить и процедить через мелкое сито. На этом бульоне будем варить борщ. Помытую свеклу также отварить до готовности.

Рецепт приготовления ушек

  • Нарезаем лук мелкими кубиками и слегка поджариваем на подсолнечном масле.
  • Отварные грибы пропускаем через мясорубку или измельчаем ножом.
  • К луку добавляем грибы, соль, перец и вместе жарим в течение 3 – 5 минут на среднем огне.
  • На столешницу высыпаем муку, делаем в ней небольшое углубление и разбиваем туда яйцо, щепотку соли. Все это слегка перемешиваем рукой. Затем, постепенно добавляя воду, замешиваем тесто.
  • На присыпанной мукой столешнице раскатываем тесто (очень тоненько, 1 – 1,5 миллиметра).
  • Формой или стаканом выжимаем кружочки диаметром 4 сантиметра.
  • На кружочек выкладываем грибную начинку, плотно слепляем края вместе, соединяем концы.
  • Ушки выкладываем в кастрюлю с кипящей водой. Доводим до кипения и варим 1 – 2 минуты.
  • Чтобы готовые ушки не слипались, перемазываем их маслом.

Рецепт приготовления борща

  • Вареную свеклу очищаем от кожуры и натираем на грубой терке.
  • Лук нарезаем соломкой и обжариваем на подсолнечном масле до золотистого цвета.
  • Добавляем к готовому луку свеклу и уксус, все перемешиваем и тушим 3 – 5 минут.
  • После этого добавляем свеклу, лавровый лист, соль и перец к кипящему грибному бульону.
  • Быстро доводим до кипения и варим на малом огне еще 3 – 4 минуты.

Подаем на стол:

Наливаем Борщ в порционные тарелки, выкладываем ушки и присыпаем мелко нарезанной зеленью укропа.

Борщ з грибними вушками
Борщ с грибными ушками / Фото Today.ua

​Читайте полностью Наталья Карпа рассказала рецепт борща с грибными ушками

Ингредиенты

  • пшено – 100 граммов;
  • картофель – 5 штук;
  • лук – 1 большой;
  • морковь – 1 штука;
  • корень петрушки;
  • корень сельдерея;
  • укроп;
  • петрушка;
  • лавровый лист (по вкусу);
  • соль (по вкусу);
  • масло.

Рецепт приготовления кулеша

  • Пшено вымачиваем, промываем и отвариваем.
  • Лук нарезаем кубиками. Морковь натираем на мелкой терке и обжариваем на сковородке с маслом.
  • Картофель вымываем, очищаем и нарезаем крупными кусочками.
  • Корни сельдерея и петрушки также моем, чистим. Нарезаем мелкими кусочками. Заметьте, что сельдерей может перебить вкус травы, поэтому стоит использовать лишь часть корня.
  • К сваренному пшену добавляем овощи, лавровый лист и соль по вкусу.
  • Тушим все в течение 5 – 10 минут. В готовое блюдо добавляем зелень.
  • Подаем кулеш к праздничному столу.

Куліш
Рецепт кулеша / Фото из инстаграма @robinson_beard

​Читайте полностью Эксклюзивный рецепт рождественского Кулеша от Alyosha

Ингредиенты

  • фасоль – 250 граммов;
  • томаты – 2 штуки (как альтернативу можно взять готовую томатную пасту);
  • морковь – 1 штука;
  • чеснок – 2 зубца;
  • лук – 1 штука;
  • зелень;
  • соль;
  • молотый черный перец;
  • оливковое (или подсолнечное) масло.

Рецепт приготовления фасоли в томатном соусе

  • Перед тушением фасоль нужно замочить, желательно на ночь.
  • Утром – промыть и варить фасоль до готовности. Для пикантности вкуса звезда советует готовить не в обычной воде, а в пиве. Алкоголь испарится, а вкус хмеля останется и наполнит блюдо пикантными нотами.
  • Очищенные лук и чеснок, бланшированные томаты без кожуры нарезать любым удобным для вас способом. Морковь мелко натереть.
  • Немного обжарить на оливковом или подсолнечном масле овощи, добавить сваренную фасоль.
  • Посолить, поперчить по вкусу.
  • Добавить зелень и чеснок. Подавать к столу теплой, в праздничной посуде.

Свята ніч з зірками: квасоля в томатному соусі від Тоні Матвієнко
Фасоль в томатном соусе от Тони Матвиенко / Фото певицы для 24 канала

​Читайте полностью Тоня Матвиенко поделилась рецептом фасоли в томатном соусе

Ингредиенты для пирога

  • мука – 250 граммов;
  • разрыхлитель – 1 пакетик;
  • растительное масло – 100 граммов;
  • апельсин – 2 штуки;
  • лимон – пол фрукта;
  • сахар – 150 граммов;
  • щепотка соли;
  • ванилин;
  • молотая корица;
  • изюминки – белые и черные;
  • орехи;
  • цукаты.

Ингредиенты для декора пирога

  • сахарная пудра – 150 граммов;
  • зеленые веточки розмарина;
  • ягоды калины;
  • красные ягоды клюквы;
  • палочка корицы.

Рецепт приготовления пирога "Рождественский веночек"

  • Апельсины и лимон тщательно вымойте, насухо вытрите и натрите цедру на самой мелкой терке, не затрагивая белый слой кожуры.
  • Очищенные цитрусовые – апельсин и пол лимона – пропустите через блендер.
  • Смешайте цедру с мякотью, добавьте растительное масло, сахар и щепотку соли.
  • Просейте муку через мелкое сито, смешайте с разрыхлителем и ванилином. Добавьте к общей массе.
  • ​В густое тесто положите цукаты, изюм, орехи и молотую корицу. Тщательно размешайте до однородной консистенции.
  • Тесто равномерно разместите по круглой форме для выпечки. Отправьте пирог в предварительно разогретую до 185 градусов духовку. Выпекайте 40 минут.
  • В то время как "Рождественский венок" выпекается, сделайте белую помадку. К сахарной пудре добавьте сок половины лимона, размешайте до образования густой, тягучей массы.
  • Готовый рождественский пирог полейте глазурью и украсьте веточками розмарина, красными ягодами калины и клюквы, палочкой корицы. Ваши гости будут в восторге от такого постного десерта на Сочельник.

Свята ніч з зірками: пиріг від Олександри Кучеренко
​Пирог "Рождественский венок" / Фото Александры Кучеренко для 24 канала

​Читайте полностью Рецепт рождественского пирога от Александры Кучеренко

Ингредиенты

  • мука – 350 граммов;
  • кукурузный (или картофельный) крахмал – 150 граммов;
  • соль – пол чайной ложки;
  • Разрыхлитель – 1 чайная ложка;
  • сахар – 190 граммов;
  • вода – 150 миллилитров;
  • растительное масло – 150 миллилитров;
  • ванильный сахар;
  • сахарная пудра;
  • молотая корица.

Рецепт приготовления рождественского печенья

  • Просейте муку и крахмал. Добавьте к ним соль и разрыхлитель.
  • Отдельно смешайте сахар, ванильный сахар и воду. Кристаллы должны раствориться.
  • Добавьте к сухим ингредиентам растительное масло и тщательно перемешайте. Затем влейте воду с сахаром и замесите однородное тесто.
  • Следует вымять тесто руками на присыпанном мукой столе. Раскатайте его пластом толщиной примерно 3 миллиметра и вырежьте печенье пластиковыми (или железными) формочками.
  • Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом для выпечки.
  • Выпекайте 12 – 15 минут при температуре 180 градусов. Когда края подрумянятся, доставайте печенье из духовки. Оно должно остаться светлым.
  • Для декора смешайте сахарную пудру с молотой корицей и посыпьте печенье, когда оно еще теплое. Все, подавайте ароматный десерт на стол.

Свята ніч з зірками: рецепт різдвяного печива від Світлани Тарабарової
Рождественское печенье от Светланы Тарабаровой / Фото певицы для 24 канала

​Читайте полностью Светлана Тарабарова приготовила рождественское печенье с сыном – рецепт

Ингредиенты

  • сухофрукты (яблоки, груши, сливы) – 500 граммов;
  • сахар – 2 – 3 столовые ложки;
  • розмарин – 4 веточки.

Рецепт приготовления узвара с розмарином

  • Сухофрукты хорошо промываем. Выкладываем в кастрюлю и заливаем холодной водой.
  • Доводим до кипения, добавляем сахар – лично Клопотенко нравится, когда узвар не слишком сладкий.
  • Снимаем с огня и добавляем веточки розмарина, порезанные крупными кусками. Закрываем крышкой и даем настояться.
  • Для приготовления напитка всего нужно выделить 35 минут.

Євген Клопотенко
Рецепт узвара с розмарином от Евгения Клопотенко / Фото повара для 24 канала

​Читайте полностью Евгений Клопотенко порекомендовал для застолья свой рецепт узвара