Главной причиной расставания знаменитой американской исполнительницы Дженнифер Лопес и спортсмена Алекса Родригеса стало недоверие в отношениях. Именно поэтому при выборе следующего бойфренда артистка будет учитывать это чувство.

Это интересно Экс-муж поддерживает Дженнифер Лопес после разрыва с Родригесом, – СМИ

Какого мужчину видит рядом Дженнифер Лопес

После официального объявления о разрыве отношений ни певица, ни бейсболист не берутся комментировать причины и последствия расставания. Однако информацией делятся близкие друзья пары. Да, товарищ Джей Ло рассказал, что для звезды важно, чтобы партнер не боялся инвестировать в нее средства.

Она хочет партнера, который будет готов в нее инвестировать. А также того, кому она сможет доверять, даже когда ее любимого нет рядом,

– пишет издание.

Отметим, что сейчас для исполнительницы важно, чтобы ее будущий бойфренд не вызывал никаких сомнений относительно его чувств. Ведь во время отношений с Алексом Родригесом Дженнифер Лопес испытывала страх, что жених может ее изменить. До сих пор неизвестно, правдой ли являются слухи о романе артиста со звездой реалити-шоу.

Расставание Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: коротко