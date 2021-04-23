Главной причиной расставания знаменитой американской исполнительницы Дженнифер Лопес и спортсмена Алекса Родригеса стало недоверие в отношениях. Именно поэтому при выборе следующего бойфренда артистка будет учитывать это чувство.
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Какого мужчину видит рядом Дженнифер Лопес
После официального объявления о разрыве отношений ни певица, ни бейсболист не берутся комментировать причины и последствия расставания. Однако информацией делятся близкие друзья пары. Да, товарищ Джей Ло рассказал, что для звезды важно, чтобы партнер не боялся инвестировать в нее средства.
Она хочет партнера, который будет готов в нее инвестировать. А также того, кому она сможет доверять, даже когда ее любимого нет рядом,
– пишет издание.
Отметим, что сейчас для исполнительницы важно, чтобы ее будущий бойфренд не вызывал никаких сомнений относительно его чувств. Ведь во время отношений с Алексом Родригесом Дженнифер Лопес испытывала страх, что жених может ее изменить. До сих пор неизвестно, правдой ли являются слухи о романе артиста со звездой реалити-шоу.
Расставание Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: коротко
- Первые слухи о кризисе в отношениях знаменитостей появились в феврале этого года. Дженнифер и Алекс признались, что были у семейного психолога. Причиной стали мелкие ссоры из-за карантина. К тому же Родригеса подозревали в мошенничестве.
- Уже в следующем месяце стало известно о разрыве звездной пары. Но это опять оказалось предположением – позже артистка опровергла громкую новость, хотя и признала, что проблемы существуют.
- Пара делала все для того, чтобы спасти отношения. Но 15 апреля Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официальную заявили о разрыве. Вероятно, что именно исполнительница стала инициатором расставания.