Инсайдеры уверяют, что Дженнифер Лопес легко переносит завершение 4-летних отношений с Родригесом. Она с головой погрузилась в работу над новым фильмом Shotgun Wedding, съемки которого происходят в Доминикане. Актрису спасает не только кинематограф, но и поддержка близких – детей Эммы и Максимилиана, єкс-мужа певца Марка Энтони.
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"У Дженнифер все хорошо. Она все еще снимается в Доминиканской Республике. Дети навещали ее, и они делают ее самой счастливой", – уверяют инсайдеры.
У Дженнифер и Марка прекрасные отношения. Ей очень приятно, что он рядом (с детьми – ред. Showbiz 24) в то время, как ей приходится работать за рубежом,
– говорится в источнике.
Отметим, Дженнифер Лопес звонила бывшему мужу и тогда, когда они с Алексом Родригесом все еще пытались спасти свои 4-летние отношения. Звезда делилась фото из разговора с Марком Энтони по FaceTime. Во время этого присутствовала их общая дочь Эмма.
Что известно о разрыве Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса
- Первые предположения о том, что они разошлись через 2 года после помолвки, появились еще в начале марта. Однако тогда пара опровергла слухи о разрыве и заявила, что пытается спасти свой союз и "работает над некоторыми вещами".
- Похоже, знаменитости и в самом деле делали все, чтобы остаться вместе, однако уже 15 апреля официально разошлись, признавшись, что им лучше быть друзьями.
- Как утверждают инсайдеры, Джей Ло инициировала разрыв помолвки с Алексом Родригесом, ведь у нее пошатнулось доверие к любимому. Впоследствии СМИ назвали еще одну вероятную причину расставания пары – певица не чувствовала себя в безопасности и "была довольно несчастливой" со спортсменом.