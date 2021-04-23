Инсайдеры уверяют, что Дженнифер Лопес легко переносит завершение 4-летних отношений с Родригесом. Она с головой погрузилась в работу над новым фильмом Shotgun Wedding, съемки которого происходят в Доминикане. Актрису спасает не только кинематограф, но и поддержка близких – детей Эммы и Максимилиана, єкс-мужа певца Марка Энтони.

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"У Дженнифер все хорошо. Она все еще снимается в Доминиканской Республике. Дети навещали ее, и они делают ее самой счастливой", – уверяют инсайдеры.

У Дженнифер и Марка прекрасные отношения. Ей очень приятно, что он рядом (с детьми – ред. Showbiz 24) в то время, как ей приходится работать за рубежом,

– говорится в источнике.

Отметим, Дженнифер Лопес звонила бывшему мужу и тогда, когда они с Алексом Родригесом все еще пытались спасти свои 4-летние отношения. Звезда делилась фото из разговора с Марком Энтони по FaceTime. Во время этого присутствовала их общая дочь Эмма.

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