Головною причиною розставання знаменитої американської виконавиці Дженніфер Лопес та спортсмена Алекса Родрігеса стала недовіра у стосунках. Саме тому при виборі наступного бойфренда артистка зважатиме на це почуття.

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Якого чоловіка бачить поряд Дженніфер Лопес

Після офіційного оголошення про розрив стосунків ні співачка, ні бейсболіст не беруться коментувати причини й наслідки розставання. Однак інформацією діляться близькі друзі пари. Так, товариш Джей Ло розповів, що для зірки важливо, щоб партнер не боявся інвестувати в неї кошти.

Вона хоче партнера, який буде готовий в неї інвестувати. А також того, кому вона зможе довіряти, навіть коли її коханого немає поруч,

– пише видання.

Зазначимо, що зараз для виконавиці важливо, щоб її майбутній бойфренд не викликав жодних сумнівів щодо його почуттів. Адже під час стосунків з Алексом Родрігесом Дженніфер Лопес відчувала страх, що наречений може її зрадити. Досі невідомо, чи правдою є чутки про роман артиста із зіркою реаліті-шоу.

Розставання Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса: коротко