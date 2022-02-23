Полиция открыла производство из-за поддельной справки Alina Pash
Источник:УНН
Украинская певица Alina Pash предоставила Суспільному фейковую справку о законном въезде в Крым. Полиция сообщила об открытии уголовного производства.
Правоохранительные органы наконец-то прокомментировали ситуацию с поддельной справкой Alina Pash о пересечении админграницы с оккупированным Крымом. В пресс-службе ГУНП в Киеве заявили об открытии уголовного производства.
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Полиция открыла дело из-за справки Alina Pash
Отделом дознания Печерского УП ГУНП в Киеве осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 358 УКУ по факту возможной подделки документа,
– сообщила пресс-служба.
Пункт статьи касается фальсификации удостоверения или иного документа.
В случае доказательства вины член команды Alina Pash, подделавший справку о Крыме, может заплатить штраф размером до тысячи не облагаемых налогом минимумов, или же ему будет грозить арест сроком до шести месяцев либо ограничение свободы сроком до двух лет.
Поддельная справка от Alina Pash / Фото из инстаграма Суспільного
Поддельная справка от Alina Pash / Фото из инстаграма Суспільного
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Поддельная справка Alina Pash
- Как до, так и после победы исполнительницы в Национальном отборе пользователи сетей неоднократно упрекали ее в поездке в Крым в 2015 году. В 2019 году звезда дала интервью Кате Осадчей, где не отрицала, что въехала на полуостров со стороны России, то есть нарушила закон Украины.
- Однако Alina Pash впоследствии сообщила, что давала это интервью наспех и не задумывалась о последствиях. Она назвала ситуацию "заказухой" и отмечала, что ездила в Крым из Украины. Певица представила Суспільному "справку", которой якобы подтвердила свои слова.
- Сергей Стерненко заявил, что справка Alina Pash – поддельная. Через некоторое время это подтвердили и сами пограничники, заметившие, что никаких справок артистке не выдавали.
- Alina Pash объяснила, что "справку" ей и Суспільному предоставил один из членов команды. Она даже не предполагала, что справка может быть фальсификацией.
- Пограничники сообщили, что не могут подтвердить законность поездки артистки в Крым, потому что такая информация хранится всего 5 лет. В итоге Суспільне дисквалифицировало исполнительницу, а сама Паш ушла из социальных сетей из-за скандала.