Два года назад, в 2019-м, в интервью Кате Осадчей Alina Pash призналась, что летала на свадьбу в Крым из Москвы, потому что "не могла корректировать этот момент и была бессильна". Еврофаны припомнили фаворитке Нацотбора Евровидения-2022 этот визит. Она назвала скандал "заказухой" и рассказала новые детали поездки. Теперь певица заявила, что не летала на оккупированный полуостров, а ехала на автобусе из Украины.

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Alina Pash о скандале вокруг поездки в Крым

Певица в очередной раз рассказала, что в 2015 году работала в кавер-бенде, с которым ее пригласили в Крым на свадьбу "украинской девушки". Через два года после нашумевшего интервью она заверила, что "ехала на автобусе с друзьями", то есть не нарушила закон Украины.

По ее словам, в Москве она действительно была, но на пересадке, когда возвращалась из Стамбула. В разговоре с Осадчей она "не поняла вопроса" и обмолвилась, что летела в Крым из России.

Сложилось ложное впечатление, что я туда залетала, но это неправда. Там, где Екатерина Осадчая меня спрашивает... Тогда я не поняла вопрос, и ответила скомканно... Сделали меня какой-то сепаратисткой, которая поддерживает политику агрессора. Вы сдурели?

– резко высказалась Alina Pash.

"Я украинка, Крым – это Украина. Россия – это агрессор, и мне так же больно, как всем. Я с украинским народом и буду стоять дальше, даже если меня будут забрасывать", – завила финалистка Нацотбора Евровидения-2022.

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Скандал с визитом в Крым 2015 года Alina Pash считает "заказухой" еще и потому, что такие упреки ей шлют из вновь созданных фейковых аккаунтов. Поэтому она убеждена, что таким образом ее хотели слить.

Alina Pash о скандале с посещением Крыма

Реакция сети на оправдание Alina Pash

Немало пользователей инстаграма удивились, что из Турции в Украину Alina Pash возвращалась через Москву и попросили показать отметку в паспорте о пересечении границы с украинской стороны: