Правоохранительные органы наконец-то прокомментировали ситуацию с поддельной справкой Alina Pash о пересечении админграницы с оккупированным Крымом. В пресс-службе ГУНП в Киеве заявили об открытии уголовного производства.

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Полиция открыла дело из-за справки Alina Pash

Отделом дознания Печерского УП ГУНП в Киеве осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 358 УКУ по факту возможной подделки документа,

– сообщила пресс-служба.

Пункт статьи касается фальсификации удостоверения или иного документа.

В случае доказательства вины член команды Alina Pash, подделавший справку о Крыме, может заплатить штраф размером до тысячи не облагаемых налогом минимумов, или же ему будет грозить арест сроком до шести месяцев либо ограничение свободы сроком до двух лет.



Поддельная справка от Alina Pash / Фото из инстаграма Суспільного

Поддельная справка от Alina Pash / Фото из инстаграма Суспільного

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Поддельная справка Alina Pash