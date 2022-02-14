Накануне представители победительницы отбора Alina Pash предоставили публике якобы подтверждение о том, что артистка ездила в Крым в августе 2015 года через админграницу в Херсонской области. Но Стерненко утверждает, что "документ от ГПСУ" – фейк.
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"Я имею очень серьезные и обоснованные основания утверждать, что "справка", обнародованная командой Alina Pash, является поддельной. Из собственных источников как в ГПС, так и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015 года, Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта", – подчеркнул блогер.
Он добавил, что артистка 11.08.2015 рейсом Киев – Москва покинула территорию Украины и вернулась авиарейсом Домодедово – Киев 14.08.2015, то есть через три дня. В Крыму она якобы побывала 12 августа. По его словам, по прибытии в Москву, воспользовавшись российскими авиалиниями, певица попала в оккупированный Крым, нарушив правила пересечения государственной границы Украины.
Стерненко требует, чтобы Государственная пограничная служба Украины проверила документ и выступила с заявлением о фальсификации "справки", поскольку подделка документов является уголовным правонарушением.
Суспільне обязано отменить результаты отбора на Евровидение. Потому что когда Украину будет представлять певица России, которая незаконно ездила в Крым и нарушала правила отбора, еще и фабрикуя документы, – это национальный позор,
– убежденный активист.
Стерненко утверждает о фальсификации документов Alina Pash / Фото из фейсбука активиста
Почему Alina Pash предоставила справку о пересечении границы с Крымом
- Согласно обновленным правилам отбора, участники конкурса не могут принимать в нем участие, если ранее незаконно посещали оккупированный Крым через территорию России.
- Законно попасть на оккупированную территорию можно только через пункты пропуска ГПСУ. Любые визиты в Крым с территории РФ являются противоправными.
- Известно, что в 2015 году артистка выступала на свадьбе украинской девушки в Крыму. В интервью Кате Осадчей Алина рассказывала, что летала туда из Москвы. Мол, "не могла корректировать этот момент и была бессильна".
- Перед финалом Нацотбора фанаты конкурса припомнили ей это визит. Тогда Алина назвала скандал "заказухой" и рассказала новые детали поездки. Она заявила, что не летала на оккупированный полуостров, а ехала туда автобусом из Украины. В Москве Паш якобы была, но это произошло во время пересадки, когда летела из Стамбула.