12 февраля 2022 года стало известно, что Национальный отбор на Евровидение выиграла исполнительница Alina Pash. Члены жюри Национального отбора отдали исполнительнице первое место и поставили ей 8 баллов. Согласно зрительскому голосованию, артистка получила 7 баллов.

Важно Alina Pash сняла свою кандидатуру с Евровидения

Скандал с гастролями в Москве и в Крыму

Сразу после завершения Нацотбора интернет начал "пылать" недовольством украинцев, ведь Alina Pash наведывалась с концертами в Россию и летала из Москвы в оккупированный Крым.



Alina Pash на Национальном отборе-2022 / Фото из инстаграма

Интересно, что в интервью Кате Осадчей певица рассказывала, что летала на временно оккупированный полуостров из Москвы, а в 2022 году начала утверждать, что ехала туда на автобусе с Украины.

Суспільне не могло стоять в стороне от этой ситуации и сразу среагировало на такие обвинения. Руководители обратились в Государственную пограничную службу Украины с требованием проверить факт пересечения админграницы Крыма артисткой, но получили отказ из-за конфиденциальности.

Для того, чтобы оправдаться, представители победительницы отбора предоставили публике якобы подтверждение о том, что артистка ездила в Крым в августе 2015 года через админграницу в Херсонской области.

Напомним, что участник Нацотбора не может принимать участия в конкурсе, если он выступал в Крыму или России после оккупации.

Проведя собственное расследование на основе поданного документа, организаторы Нацотбора объявили, что у них нет доказательств нарушения правил. Якобы "информация, которая приводится как доказательство нарушения требований Нацотбора, не содержит фактов и документов, подтверждающих нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины".

Поддельные справки

Скандал с Alina Pash привлек внимание не только рядовых украинцев, но и активистов, к примеру Сергея Стерненко. Блогер неожиданно заявил, что справка о сухопутном пересечении админграницы с Крымом, которую предоставила команда Alina Pash, является фейковой.

У меня очень серьезные и обоснованные основания утверждать, что "справка", обнародованная командой Alina Pash, является поддельной. Из собственных источников как в ГПС, так и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015 года Alina Pash посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта,

– написал Стерненко.

Неправдивость документа заключалась в том, что артистка якобы пересекала границу с территории государства-оккупанта с помощью российских авиалиний, а не автобусом.



Скандал с Alina Pash / Фото из инстаграма певицы

Позже представитель Госпогранслужбы сообщил, что Alina Pash не могла получить никакой справки о поездках в Крым. Ведь такого документа служба просто не создавала.

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После таких шокирующих открытий, Суспільне заявило, что не будет подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе Евровидение с победительницей национального отбора до завершения проверки и выяснения фактов. Поэтому, канал снова направил запрос в пограничную службу.

Как реагирует Pash

Команда певицы заявила, что артистка не причастна к подаче запроса на справку о пересечении админграницы с Крымом. Также они уточнили, что звезда лично не отдавала документ Суспільному. Менеджеры исполнительницы рассказали, что справку подал член команды, однако имя его они не называют.



Скандал с Alina Pash / Фото из инстаграма

Эту справку предоставляла не она лично, и не она давала запрос на нее. Это давал запрос член нашей команды. Мы сейчас внутри команды разбираемся, каким образом эта справка была получена, и что это за справка, и как она вообще появилась у Суспільного. Пока мы не разберемся в команде, я не могу называть вам имена,

– отметила представительница команды певицы.

Позже сама артистка отреагировала на ситуацию. Она рассказала, что болела в тот момент, когда нужно было сделать документы, поэтому вместо нее справку запросил член ее команды. Девушка дала ему письменное разрешение.

Певица также резко ответила и Сергею Стерненко. Она утвердила, что "подобную информацию Пограничная служба может предоставлять по запросу физического лица о себе лично, по запросу суда или по адвокатскому запросу" и саркастично поинтересовалась у блогера, какой из запросов он делал.

Позже Alina Pash заявила, что прекращает сотрудничество со своим директором, который, вероятно, организовал получение этой справки.

Alina Pash отзывает свою кандидатуру на Евровидение-2022

16 февраля исполнительница "Тіней забутих предків" заявила, что не хочет участвовать в конкурсе и хочет, чтобы весь скандал вокруг нее поутих.

Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас – это внешняя, которая пришла в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне действительно очень жаль,

– написала в инстаграм-заметке певица.

В заметке Alina Pash рассказала, что ее команда совсем скоро свяжется с Суспільним и подпишет все необходимые документы.

После заявления Pash, на официальной странице Суспільного опубликовали результат внеочередного заседания Организационного комитета Национального отбора на участие в Евровидении-2022. В заявлении говорится, что певица все-таки не будет представлять Украину на шоу.

Государственная пограничная служба признала недостоверной информацию, которую предоставила команда артистки Суспільному. Сама Alina Pash с таким вариантом решения ситуации согласилась.