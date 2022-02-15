ГПСУ впервые высказалась о ситуации с поездкой Alina Pash в оккупированный Крым. Спикер Андрей Демченко в комментарии 24 каналу заявил, что победительница Нацотбора не могла получить справку о пересечении "государственной границы Украины".

Важно Alina Pash объяснила, где взяла фейковую справку от пограничников, и публично ответила Стерненко

Справка Alina Pash – подделка?

Госпогранслужба после обнародованных документов вроде бы от их администрации решила проанализировать всю информацию.

Сообщаем, нам не известно, что документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался, и под таким номером никому не предоставлялся,

– заявили пограничники.

Заметим, ГПСУ получила обращение от Суспільного по поводу подтверждения создания такого документа. Ведомство уверяет, что вещатель получит ответ в ближайшее время.

В ведомстве добавили, что не несут ответственности за "документ" от артистки Alina Pash, ведь этим следует заниматься правоохранительным органам.

Какую справку предоставляла Alina Pash и что не так с документом

Как отреагировал Сергей Стерненко

Активист прокомментировал новость от ГПСУ в своем телеграме и отметил, что Alina Pash совершила преступление – подделку документов.

"После этого сообщения Национальная полиция по закону (ст. ст. 214, 216 УПК) обязана открыть уголовное производство. Если не сделают этого — я им помогу. Ну а Суспільне должно окончательно отказать Паш в участии в конкурсе Евровидения. Пусть Украину представляют достойные исполнители, которые не симпатизируют агрессору и не подделывают документы", – добавил Стерненко.

Обратите внимание. Общественному вещателю уже сообщили о том, что справка от Alina Pash не предоставлялась пограничниками. Они отреагировали на информацию в инстаграме.