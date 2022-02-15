ГПСУ впервые высказалась о ситуации с поездкой Alina Pash в оккупированный Крым. Спикер Андрей Демченко в комментарии 24 каналу заявил, что победительница Нацотбора не могла получить справку о пересечении "государственной границы Украины".
Важно Alina Pash объяснила, где взяла фейковую справку от пограничников, и публично ответила Стерненко
Справка Alina Pash – подделка?
Госпогранслужба после обнародованных документов вроде бы от их администрации решила проанализировать всю информацию.
Сообщаем, нам не известно, что документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался, и под таким номером никому не предоставлялся,
– заявили пограничники.
В ведомстве добавили, что не несут ответственности за "документ" от артистки Alina Pash, ведь этим следует заниматься правоохранительным органам.
Какую справку предоставляла Alina Pash и что не так с документом
- Победительница Национального отбора Евровидения-2022 как до финала конкурса, так и после, подозревалась в незаконном пересечении оккупированного Крыма в 2015 году. Та самая артистка называла все это "заказухой" и уверяла, что посещала полуостров через Украину.
- Чтобы окончательно развеять все сомнения, Суспільне опубликовало документ, который им предоставила Alina Pash. В нем якобы ГЦОСИ Государственной пограничной службы Украины заявляет об отсутствии нарушений при пересечении границы.
- Сергей Стерненко, не поддержавший победу Alina Pash на Нацотборе, впоследствии поделился, что имеет все основания утверждать, что справка о законном въезде в Крым – подделка. Он сослался на собственные источники в ГПСУ.
- Alina Pash якобы снова обратилась к пограничникам предоставить еще один документ. Также в ГПСУ обратилось Суспільне. По этим причинам они пока не будут подписывать соглашение.
Как отреагировал Сергей Стерненко
Активист прокомментировал новость от ГПСУ в своем телеграме и отметил, что Alina Pash совершила преступление – подделку документов.
"После этого сообщения Национальная полиция по закону (ст. ст. 214, 216 УПК) обязана открыть уголовное производство. Если не сделают этого — я им помогу. Ну а Суспільне должно окончательно отказать Паш в участии в конкурсе Евровидения. Пусть Украину представляют достойные исполнители, которые не симпатизируют агрессору и не подделывают документы", – добавил Стерненко.