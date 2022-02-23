Украинский шоу-бизнес узнал об Alina Pash в 2018 году. Она громко заявила о себе треком Bitanga, в котором переплелись поп-музыка и этномотивы. Популярной ее сделала не только песня, но и образ дерзкой девушки с Буковины. Этому бунтарскому имиджу артистка не изменяет до сих пор, тогда как предыдущего откровенно стесняется.

К теме Кароль – за Wellboy, Джамала – за Pash: Суспільне наконец показало голоса с Нацотбора

Alina Pash о старом имидже и русскоязычных песнях

Фаны талант-шоу "Х-фактор" помнят Alina Pash хрупкой девушкой с большими карими глазами, пышной кудрявой прической и в обтягивающих платьях с декольте. Тот образ кокетки она называет провальным.

"Это была Алина Паш с пышными вьющимися волосами, на каблуках, в черном платье. Сейчас смотрю на фотографии, я даже себе не нравлюсь там. Я тогда какая-то "Катюха" была", – призналась певица.

К тому же в начале карьеры Alina Pash встречалась с русскоязычным парнем, поэтому вслед за ним перешла на русский. Это ощутимо и в ее первом альбоме.

У меня в первом альбоме есть несколько русскоязычных песен. Только потому, что я заигрывала. Эти песни борзые, но в них нет того корня, силы, которую я нахожу в украинском языке,

– объяснила артистка.

Напомним, с Евровидения-2022 Alina Pash дисквалифицировали именно из-за России. Летом 2015 года она летала в оккупированный Крым московскими авиалиниями, а Суспільному показала фальшивую справку от пограничников.