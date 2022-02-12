Национальный отбор-2022 подошел к концу и порадовал впечатляющим шоу, отмечает 24 канал. По результатам голосования судей и зрителей в конкурсе выиграла Alina Pash! Именно она будет представлять Украину на Евровидении в 2022 году!

К слову Результаты финала Национального отбора на Евровидение-2022

Alina Pash победила в Национальном отборе-2022

В финале Национального отбора Alina Pash выступила с песней Shadows of Forgotten Ancestors (Тени забытых предков). В ней она упоминает славянских богов – Перуна, Дажбога, вече и атаманов. В песне звучат как лирические мотивы, так и рэп.

Я чувствую, когда песня из ранга сверхособых. Как минимум, мы говорим о предках, они разные. Да и история сложная. Когда я слышу эту песню, иду сквозь нее, сквозь меня проходит свет, любовь. Любовь – это то, что я хотела бы транслировать в мир,

– рассказывала о треке исполнительница.



Alina Pash / Фото Марины Джуры, 24 канал

Члены жюри Национального отбора были в восторге от выступления Alina Pash и в конце расчувствовались до слез: "Это было вау. Это когда исполнитель каждой нотой, каждым словом приобщает тебя к песне. Даже если ты не понимаешь слов, ты понимаешь эмоцию. Я думаю, что совершенствовать этот номер можно, но то, что есть в Алине – вера и энергия", – сказала Джамала.

Нацотбор на Евровидение-2022 – смотрите видео онлайн: Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors

Важно отметить, что некоторые пользователи сети выступали резко против того, чтобы Alina Pash участвовала в Нацотборе. Все из-за ее поездки в Крым. Они даже вышли на митинг против артистки, однако сама Alina Pash считает всю эту историю "заказухой".