Артистка извинялась перед украинцами за ситуацию, сложившуюся вокруг этой справки, и подчеркнула, что честь и достоинство для нее гораздо важнее, чем победы в любых конкурсах.

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Alina Pash о фальшивой справке

Команда Паш выяснила, как именно фейковая справка о ее въезде на территорию Крыма попала к представителям Суспільного. Пока она ждала официального ответа на запрос от ГПСУ, член ее команды пытался найти информацию как можно скорее и выбрал не тот путь, который согласовала она или кто-то другой из команды.

Что я видела? Справку. На вид – официальную. В ней были настоящие даты въезда во временно оккупированный Крым, правильно указанный КПВВ "Чаплинка", через который я пересекала административную границу. Оснований считать, что справка не настоящая, ни у кого из команды не было,

– сообщила артистка.

Алина не знает, кто выдал эту справку. Однако если она поддельная или ненастоящая, выводы должны делать правоохранительные органы и суд.

Я хочу извиниться от имени своего проекта перед украинцами, перед Суспільним, перед каждым, кто наблюдает этот негативный шум вокруг меня. Жаль осознавать, что свои же суют такие тяжелые и неприятные палки в колеса,

– добавила Паш.

Вокалистка понимает, что человек из ее команды хотел помочь, но Паш подчеркнула: "Я гражданка Украины, я соблюдаю законы, поддерживаю традиции, несу Украину в мир! Для меня достоинство и честь гораздо важнее, чем победы в любых конкурсах".

Сегодня я разрываю отношения с моим директором, этим уже занимаются юристы,

– заявила исполнительница.

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Alina Pash получила справку от ГПСУ

16 февраля Алина Паш получила ответ от Государственной пограничной службы Украины на свой запрос о въезде на территорию оккупированного Крыма.

ГПСУ отметила, что не может предоставить информацию о пересечении Алиной Паш государственной границы Украины, линии разграничения с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях и временно оккупированной территорией АР Крым, поскольку такие данные хранятся в течение пяти лет. Поскольку Паш ездила в Крым в 2015 году, то этот срок давно истек.

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Скандал относительно справки Alina Pash о визите в Крым: главное

После финала Нацотбора Alina Pash показала справку от ГПСУ, которая подтверждает то, что она в 2015 году ездила в Крым из Украины.

14 февраля активист Сергей Стерненко заявил, что этот документ фейк, и обратился к Суспільному с требованием дисквалифицировать артистку из конкурса.

Также активист добавил, что словосочетание "государственная граница Украины с Крымом" – недопустимая формулировка в справке, ведь таким образом Alina Pash признает Крым как часть РФ

После обращения Стерненко и еще нескольких граждан Суспільне приняло решение пока не подписывать договор с Паш. Представители Суспільного попросили ГПСУ подтвердить или опровергнуть фальсификацию справки.

Пограничники заявили, что не выдавали этот документ Паш.

Впоследствии исполнительница объяснила, что не сама получала документ, а доверила это дело члену команды, потому что перед отбором болела.

Председатель правления Суспільного Николай Чернотицкий подчеркнул, что, по его мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении.

Текст публикации Alina Pash:

Как и обещала, первое, что мы сделали – выяснили внутри команды обстоятельства, которые дали основания для заявления представителя ГПСУ о нелегитимной справке.

Оказалось, что пока мы ждали официальный ответ на мой запрос от Пограничной службы, член моей команды пытался найти эту информацию как можно быстрее и выбрал не тот путь, который согласовала бы я или кто-то другой из нас.

Что я видела? Справку. На вид – официальную. В ней были настоящие даты въезда во временно оккупированный Крым, правильно указанный КПВВ "Чаплинка", через который я пересекала административную границу. Оснований считать, что справка не настоящая, никто из команды не имел.

Каким образом, как и откуда член нашей команды мог получить документ, предоставленный Суспільному, неизвестно. Если справка, переданная членом нашей команды Суспільному, поддельная или ложная, свои выводы должны сделать правоохранительные органы и суд. Со своей стороны, мы готовы помогать в установлении истины.

Я хочу извиниться от имени своего проекта перед украинцами, перед Суспільним, перед каждым, кто наблюдает этот негативный шум вокруг меня. Жаль сознавать, что свои же суют такие тяжелые и неприятные палки в колеса.

Я понимаю, что человеком из моей команды двигало желание помочь, но такого рода помощь недопустима.

Я гражданка Украины, я соблюдаю законы, поддерживаю традиции, несу Украину в мир!

Для меня достоинство и честь гораздо важнее, чем победы в любых конкурсах.

Сегодня я разрываю отношения с моим директором, этим уже занимаются юристы.

Ответ на свой собственный запрос в ГПСУ я получила сегодня в 11:00. Сейчас справка у Суспільного. Продолжение следует…