История Alina Pash на Евровидении-2022 завершилась, так и не начавшись. Вместо нее в Турин предложили поехать группе Kalush Orchestra. Те пока думают, заключать или нет контракт с Суспільним, певица решила выскочить на сухое – уйти из социальных сетей, пока скандал вокруг нее не утихнет.

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Alina Pash уходит из соцсетей

Спасибо всем, кто поддерживал и поддерживает. После того, что произошло, мне нужно немного времени для переосмысления. Исчезаю из инфопространства, но не с афиш будущих концертов,

– написала Alina Pash в инстаграм-сторис.

Так, ближайший концерт певицы после провала на Нацотборе Евровидения состоится аж 10 июня 2022 года в Варшаве. Она выступит с американской рэпершей Princess Nokia.

Alina Pash уходит из социальных сетей / Скриншот из инстаграм-сторис певицы

Alina Pash уходит из социальных сетей / Скриншот из инстаграм-сторис певицы

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