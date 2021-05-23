Måneskin победил на Евровидении-2021: фото и видео впечатляющего выступления

Победителем Евровидения-2021 стала группа Måneskin с Италии. В финале конкурса она исполнила песню Zitti e buoni. Выступление сорвало аплодисменты в зале Роттердама и смогло собрать больше всего голосов жюри и зрителей. Чтобы увидеть фото и видео выступления – читайте далее.

В финале Евровидения-2021 победитель Måneskin выступил с песней Zitti e buoni. Группа набрала 524 балла за свое выступление – 206 от профессионального жюри и 318 от зрителей, получив наибольшую симпатию европейцев.

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После объявления результатов песенного конкурса, по традиции победитель исполнил свою песню Zitti e buoni еще раз.

Победитель Евровидения-2021 – Måneskin / Фото Getty Images

Победитель Евровидения-2021 – Måneskin / Фото Getty Images

Победитель Евровидения-2021 – Måneskin / Фото Getty Images

Финал Евровидения-2021 состоялся в Роттердаме 22 мая. В финале за первенство соревновались 26 участников. 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 18 и 20 мая. Украина – группа Go_A – выступала в первом полуфинале, вызвав фурор на арене Ahoy в Роттердаме.

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Из первого полуфинала в финал попали:

Норвегия : TIX – Fallen Angel

: TIX – Fallen Angel Израиль : Eden Alene – Set Me Free

: Eden Alene – Set Me Free Россия : Manizha – Russian Woman

: Manizha – Russian Woman Азербайджан : Efendi – Mata Hari

: Efendi – Mata Hari Мальта : Destiny – Je Me Casse

: Destiny – Je Me Casse Литва : The Roop – Discoteque

: The Roop – Discoteque Кипр : Elena Tsagrinou – El Diablo

: Elena Tsagrinou – El Diablo Швеция : Tusse – Voices

: Tusse – Voices Бельгия : Hooverphonic – The Wrong Place

: Hooverphonic – The Wrong Place Украина: Go_A – SHUM

По результатам голосования второго полуфинала в финал попали конкурсанты из:

Сан-Марино : Senhit – Adrenalina

: Senhit – Adrenalina Греции : Stefania – Last Dance

: Stefania – Last Dance Молдовы : Natalia Gordienko – SUGAR

: Natalia Gordienko – SUGAR Исландии : Daði & Gagnamagnið – 10 Years

: Daði & Gagnamagnið – 10 Years Сербии : Hurricane – Loco Loco

: Hurricane – Loco Loco Албании : Anxhela Peristeri – Karma

: Anxhela Peristeri – Karma Португалии : The Black Mamba – Love Is on My Side

: The Black Mamba – Love Is on My Side Болгарии : Victoria – Growing Up is Getting Old

: Victoria – Growing Up is Getting Old Финляндии : Blind Channel – Dark Side

: Blind Channel – Dark Side Швейцарии: Gjon's Tears – Tout l'Univers

Добавим, еще 5 конкурсантов – Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция – автоматически попали в финал как страны-основательницы песенного конкурса. Нидерландам в этом году также удалось обойти полуфиналы на правах сразу страны-хозяина. На Евровидении-2018 победу одержал именно их представитель – Дункан Лоренс с песней Arcade.

Напомним, что победу на Евровидении-2021 букмекеры пророчили Италии – группе Måneskin с песней Zitti e buoni. Второе место на международном песенном конкурсе они присуждали Франции – Барбаре Прави с лирической композицией Voilà. Третью строчку должна занять энергичная представительница Мальты – Дестини Чукуньере, которая пела Je Me Casse. Почетную четвертую позицию букмекеры отдавали Украине – этно-фольк группе Go_A с украиноязычной песней SHUM!