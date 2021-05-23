В финале Евровидения-2021 победитель Måneskin выступил с песней Zitti e buoni. Группа набрала 524 балла за свое выступление – 206 от профессионального жюри и 318 от зрителей, получив наибольшую симпатию европейцев.
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После объявления результатов песенного конкурса, по традиции победитель исполнил свою песню Zitti e buoni еще раз.
Победитель Евровидения-2021 – Måneskin / Фото Getty Images
Победитель Евровидения-2021 – Måneskin / Фото Getty Images
Победитель Евровидения-2021 – Måneskin / Фото Getty Images
Финал Евровидения-2021 состоялся в Роттердаме 22 мая. В финале за первенство соревновались 26 участников. 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 18 и 20 мая. Украина – группа Go_A – выступала в первом полуфинале, вызвав фурор на арене Ahoy в Роттердаме.
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Из первого полуфинала в финал попали:
- Норвегия: TIX – Fallen Angel
- Израиль: Eden Alene – Set Me Free
- Россия: Manizha – Russian Woman
- Азербайджан: Efendi – Mata Hari
- Мальта: Destiny – Je Me Casse
- Литва: The Roop – Discoteque
- Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo
- Швеция: Tusse – Voices
- Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place
- Украина: Go_A – SHUM
По результатам голосования второго полуфинала в финал попали конкурсанты из:
- Сан-Марино: Senhit – Adrenalina
- Греции: Stefania – Last Dance
- Молдовы: Natalia Gordienko – SUGAR
- Исландии: Daði & Gagnamagnið – 10 Years
- Сербии: Hurricane – Loco Loco
- Албании: Anxhela Peristeri – Karma
- Португалии: The Black Mamba – Love Is on My Side
- Болгарии: Victoria – Growing Up is Getting Old
- Финляндии: Blind Channel – Dark Side
- Швейцарии: Gjon's Tears – Tout l'Univers
Добавим, еще 5 конкурсантов – Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция – автоматически попали в финал как страны-основательницы песенного конкурса. Нидерландам в этом году также удалось обойти полуфиналы на правах сразу страны-хозяина. На Евровидении-2018 победу одержал именно их представитель – Дункан Лоренс с песней Arcade.
Напомним, что победу на Евровидении-2021 букмекеры пророчили Италии – группе Måneskin с песней Zitti e buoni. Второе место на международном песенном конкурсе они присуждали Франции – Барбаре Прави с лирической композицией Voilà. Третью строчку должна занять энергичная представительница Мальты – Дестини Чукуньере, которая пела Je Me Casse. Почетную четвертую позицию букмекеры отдавали Украине – этно-фольк группе Go_A с украиноязычной песней SHUM!