В финале Евровидения-2021 победитель Måneskin выступил с песней Zitti e buoni. Группа набрала 524 балла за свое выступление – 206 от профессионального жюри и 318 от зрителей, получив наибольшую симпатию европейцев.

Читайте также Måneskin – Zitti e buoni: текст и перевод драйвовой песни победителя Евровидения-2021

Måneskin – Zitti e buoni: смотрите выступление победителя Евровидения-2021

Важно Победитель Евровидения-2021: биография группы Måneskin

После объявления результатов песенного конкурса, по традиции победитель исполнил свою песню Zitti e buoni еще раз.

Победитель Евровидения-2021

Победитель Евровидения-2021 – Måneskin / Фото Getty Images

Победитель Евровидения-2021

Победитель Евровидения-2021 – Måneskin / Фото Getty Images

Победитель Евровидения-2021

Победитель Евровидения-2021 – Måneskin / Фото Getty Images

Финал Евровидения-2021 состоялся в Роттердаме 22 мая. В финале за первенство соревновались 26 участников. 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 18 и 20 мая. Украина – группа Go_A – выступала в первом полуфинале, вызвав фурор на арене Ahoy в Роттердаме.

Интересно Евровидение-2021: видео выступлений всех участников финала

Из первого полуфинала в финал попали:

  • Норвегия: TIX – Fallen Angel
  • Израиль: Eden Alene – Set Me Free
  • Россия: Manizha – Russian Woman
  • Азербайджан: Efendi – Mata Hari
  • Мальта: Destiny – Je Me Casse
  • Литва: The Roop – Discoteque
  • Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo
  • Швеция: Tusse – Voices
  • Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place
  • Украина: Go_A – SHUM

По результатам голосования второго полуфинала в финал попали конкурсанты из:

  • Сан-Марино: Senhit – Adrenalina
  • Греции: Stefania – Last Dance
  • Молдовы: Natalia Gordienko – SUGAR
  • Исландии: Daði & Gagnamagnið – 10 Years
  • Сербии: Hurricane – Loco Loco
  • Албании: Anxhela Peristeri – Karma
  • Португалии: The Black Mamba – Love Is on My Side
  • Болгарии: Victoria – Growing Up is Getting Old
  • Финляндии: Blind Channel – Dark Side
  • Швейцарии: Gjon's Tears – Tout l'Univers

Добавим, еще 5 конкурсантов – Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция – автоматически попали в финал как страны-основательницы песенного конкурса. Нидерландам в этом году также удалось обойти полуфиналы на правах сразу страны-хозяина. На Евровидении-2018 победу одержал именно их представитель – Дункан Лоренс с песней Arcade.

Напомним, что победу на Евровидении-2021 букмекеры пророчили Италии – группе Måneskin с песней Zitti e buoni. Второе место на международном песенном конкурсе они присуждали Франции – Барбаре Прави с лирической композицией Voilà. Третью строчку должна занять энергичная представительница Мальты – Дестини Чукуньере, которая пела Je Me Casse. Почетную четвертую позицию букмекеры отдавали Украине – этно-фольк группе Go_A с украиноязычной песней SHUM!