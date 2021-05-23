У фіналі Євробачення-2021 переможець Måneskin виступив з піснею Zitti e buoni. Гурт набрав 524 бали за свій виступ – 206 від професійного журі та 318 від глядачів, здобувши найбільшу симпатію європейців. 

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Після оголошення результатів пісенного конкурсу, за традицією переможець виконав свою пісню Zitti e buoni ще раз.

Переможець Євробачення-2021

Переможець Євробачення-2021 – Måneskin / Фото Getty Images

Переможець Євробачення-2021

Переможець Євробачення-2021 – Måneskin / Фото Getty Images

Переможець Євробачення-2021

Переможець Євробачення-2021 – Måneskin / Фото Getty Images

Фінал Євробачення-2021 відбувся в Роттердамі 22 травня. У фіналі за першість змагалися 26 учасників. 20 фіналістів визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, які відбулися 18 та 20 травня. Україна – гурт Go_A – виступала в першому півфіналі, спричинивши фурор на арені Ahoy в Роттердамі. 

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З першого півфіналу до фіналу потрапили:

  • Норвегія: TIX – Fallen Angel
  • Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free
  • Росія: Manizha – Russian Woman
  • Азербайджан: Efendi – Mata Hari
  • Мальта: Destiny – Je Me Casse
  • Литва: The Roop – Discoteque
  • Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo
  • Швеція: Tusse – Voices
  • Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place
  • Україна: Go_A – SHUM

За результатами голосування другого півфіналу до фіналу потрапили конкурсанти з:

  • Сан-Марино: Senhit – Adrenalina
  • Греція: Stefania – Last Dance
  • Молдова: Natalia Gordienko – SUGAR
  • Ісландія: Daði & Gagnamagnið – 10 Years
  • Сербія: Hurricane – Loco Loco
  • Албанія: Anxhela Peristeri – Karma
  • Португалія: The Black Mamba – Love Is on My Side
  • Болгарія: Victoria – Growing Up is Getting Old
  • Фінляндія: Blind Channel – Dark Side
  • Швейцарія: Gjon's Tears – Tout l'Univers

Додамо, ще 5 конкурсантів – Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція – автоматично потрапили до фіналу як країни-засновниці пісенного конкурсу. Нідерландам цьогоріч також пощастило обійти півфінали на правах одразу країни-господаря. На Євробаченні-2018 перемогу здобув саме їхній представник – Дункан Лоренс з піснею Arcade. 

Нагадаємо, що перемогу на Євробаченні-2021 букмекери пророкували Італії – гурту Måneskin з піснею Zitti e buoni. Друге місце на міжнародному пісенному конкурсі вони присуджували Франції – Барбарі Праві з ліричною композицією Voilà. Третю сходинку мала б посісти енергійна представниця Мальти – Дестіні Чукуньєре, яка співала Je Me Casse. Почесну четверту позицію букмекери віддавали Україні – етнофольк гурту Go_A з україномовною піснею SHUM! 