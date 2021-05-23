У фіналі Євробачення-2021 переможець Måneskin виступив з піснею Zitti e buoni. Гурт набрав 524 бали за свій виступ – 206 від професійного журі та 318 від глядачів, здобувши найбільшу симпатію європейців.
Читайте також Måneskin – Zitti e buoni: текст і переклад драйвової пісні переможця Євробачення-2021
Måneskin – Zitti e buoni: дивіться виступ переможця Євробачення-2021
Важливо Переможець Євробачення-2021: біографія гурту Måneskin
Після оголошення результатів пісенного конкурсу, за традицією переможець виконав свою пісню Zitti e buoni ще раз.
Переможець Євробачення-2021 – Måneskin / Фото Getty Images
Переможець Євробачення-2021 – Måneskin / Фото Getty Images
Переможець Євробачення-2021 – Måneskin / Фото Getty Images
Фінал Євробачення-2021 відбувся в Роттердамі 22 травня. У фіналі за першість змагалися 26 учасників. 20 фіналістів визначилися за результатами голосування у двох півфіналах, які відбулися 18 та 20 травня. Україна – гурт Go_A – виступала в першому півфіналі, спричинивши фурор на арені Ahoy в Роттердамі.
Цікаво Євробачення-2021: відео виступів усіх учасників фіналу
З першого півфіналу до фіналу потрапили:
- Норвегія: TIX – Fallen Angel
- Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free
- Росія: Manizha – Russian Woman
- Азербайджан: Efendi – Mata Hari
- Мальта: Destiny – Je Me Casse
- Литва: The Roop – Discoteque
- Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo
- Швеція: Tusse – Voices
- Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place
- Україна: Go_A – SHUM
За результатами голосування другого півфіналу до фіналу потрапили конкурсанти з:
- Сан-Марино: Senhit – Adrenalina
- Греція: Stefania – Last Dance
- Молдова: Natalia Gordienko – SUGAR
- Ісландія: Daði & Gagnamagnið – 10 Years
- Сербія: Hurricane – Loco Loco
- Албанія: Anxhela Peristeri – Karma
- Португалія: The Black Mamba – Love Is on My Side
- Болгарія: Victoria – Growing Up is Getting Old
- Фінляндія: Blind Channel – Dark Side
- Швейцарія: Gjon's Tears – Tout l'Univers
Додамо, ще 5 конкурсантів – Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція – автоматично потрапили до фіналу як країни-засновниці пісенного конкурсу. Нідерландам цьогоріч також пощастило обійти півфінали на правах одразу країни-господаря. На Євробаченні-2018 перемогу здобув саме їхній представник – Дункан Лоренс з піснею Arcade.
Нагадаємо, що перемогу на Євробаченні-2021 букмекери пророкували Італії – гурту Måneskin з піснею Zitti e buoni. Друге місце на міжнародному пісенному конкурсі вони присуджували Франції – Барбарі Праві з ліричною композицією Voilà. Третю сходинку мала б посісти енергійна представниця Мальти – Дестіні Чукуньєре, яка співала Je Me Casse. Почесну четверту позицію букмекери віддавали Україні – етнофольк гурту Go_A з україномовною піснею SHUM!