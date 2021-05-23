Год долгого ожидания не прошел напрасно. Евровидение-2021 действительно оставило и публике, и конкурсантам незабываемый шквал эмоций. Предлагаем вашему вниманию выступления всех участников, которые покоряли сказочную сцену гранд-финала песенного проекта.

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В финале Евровидения выступали 26 стран. Из первого полуфинала в финал попали 10 стран: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина. Из второго полуфинала на сцене финала Евровидения-2021 выступали тоже 10 стран: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.

На правах стран-основательниц конкурса в финал автоматически прошли: Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция, к ним присоединились Нидерланды, которые являются хозяином конкурса.

Видео выступлений участников Евровидения-2021 в финале

Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Кипр Elena Tsagrinou – El Diablo


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Албания Anxhela Peristeri – Karma


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Израиль Eden Alene – Set Me Free


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Бельгия Hooverphonic – The Wrong Place


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Россия Manizha – Russian Woman


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Мальта Destiny – Je Me Casse


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Португалия The Black Mamba – Love Is on My Side


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Сербия Hurricane – Loco Loco


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Великобритания James Newman – Embers


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Греция Stefania – Last Dance


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Швейцария Gjon's Tears – Tout l'univers


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Исландия Daði & Gagnamagnið – 10 Years


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Испания Blas Cantó – Voy a quedarme


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Молдова Natalia Gordienko – SUGAR


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Германия Jendrik – I Don't Feel Hate


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Финляндия Blind Channel – Dark Side


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Болгария Victoria – Growing Up is Getting Old


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Литва The Roop – Discoteque


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Украина Go_A – SHUM


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Франция Barbara Pravi – Voilà


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Азербайджан Efendi – Mata Hari


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Норвегия TIX – Fallen Angel


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Нидерланды Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Италия Måneskin – Zitti e buoni


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Швеция Tusse – Voices


Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Сан-Марино Senhit – Adrenalina

 