Год долгого ожидания не прошел напрасно. Евровидение-2021 действительно оставило и публике, и конкурсантам незабываемый шквал эмоций. Предлагаем вашему вниманию выступления всех участников, которые покоряли сказочную сцену гранд-финала песенного проекта.
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В финале Евровидения выступали 26 стран. Из первого полуфинала в финал попали 10 стран: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина. Из второго полуфинала на сцене финала Евровидения-2021 выступали тоже 10 стран: Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.
На правах стран-основательниц конкурса в финал автоматически прошли: Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция, к ним присоединились Нидерланды, которые являются хозяином конкурса.
Видео выступлений участников Евровидения-2021 в финале
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Кипр Elena Tsagrinou – El Diablo
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Албания Anxhela Peristeri – Karma
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Израиль Eden Alene – Set Me Free
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Бельгия Hooverphonic – The Wrong Place
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Россия Manizha – Russian Woman
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Мальта Destiny – Je Me Casse
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Португалия The Black Mamba – Love Is on My Side
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Сербия Hurricane – Loco Loco
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Великобритания James Newman – Embers
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Греция Stefania – Last Dance
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Швейцария Gjon's Tears – Tout l'univers
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Исландия Daði & Gagnamagnið – 10 Years
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Испания Blas Cantó – Voy a quedarme
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Молдова Natalia Gordienko – SUGAR
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Германия Jendrik – I Don't Feel Hate
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Финляндия Blind Channel – Dark Side
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Болгария Victoria – Growing Up is Getting Old
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Литва The Roop – Discoteque
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Украина Go_A – SHUM
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Франция Barbara Pravi – Voilà
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Азербайджан Efendi – Mata Hari
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Норвегия TIX – Fallen Angel
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Нидерланды Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Италия Måneskin – Zitti e buoni
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Швеция Tusse – Voices
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Сан-Марино Senhit – Adrenalina