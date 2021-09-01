Отец Бритни Спирс за отказ от опекунства требует 2 миллиона долларов
Источник:Variety
Американская певица Бритни Спирс должна заплатить отцу 2 миллиона долларов, чтобы он официально отказался от опекунства над ней. Адвокат исполнительницы считает такие действия со стороны отца вымогательством.
Дело с опекунством над Бритни Спирс продолжается. 39-летняя артистка до сих пор находится под опекой отца.
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Отец Бритни Спирс требует 2 миллиона долларов
Джеймс Спирс согласился отказаться от опекунства, однако потребовал за это 2 миллиона долларов. Адвокат певицы Мэттью Розенгарт объяснил, что мужчина требует эти средства, чтобы погасить 1,3 миллиона долларов судебных издержек и выплатить 500 тысяч долларов компании Tri Star, которая сотрудничала с Бритни.
Розенгарт назвал такие действия Джеймса Спирса вымогательством. Также защитник исполнительницы отметил, что отец не имеет права держать ее в заложниках, выдвигая условия для отказа от опеки.
Опекунство над Бритни Спирс
- В конце июня в Лос-Анджелесе раз состоялось слушание по делу опекунства над Бритни Спирс. Тогда певица впервые лично выступила в суде и рассказала, что отец травмировал ее и запрещал рожать.
- В поддержку исполнительницы выступили фанаты и коллеги. Среди знаменитостей ее поддержали Джастин Тимберлейк, Кевин Федерлайн, Кристина Агилера.
- Через некоторое время произошло еще одно заседание, на котором суд отказался лишить Бритни Спирс опекунства. После этого один из ее адвокатов ушел в отставку, а менеджер – уволился.
- Исполнительница тогда заявила, что завершает карьеру, однако впоследствии отметила, что не будет давать концертов пока находится под опекой отца. Адвокат Спирс пообещал, что будет действовать быстро и агрессивно.
- В августе стало известно, что Джеймс Спирс впервые за 13 лет отказался от опекунства над дочерью и его адвокаты готовят соответствующие документы для подачи в суд.