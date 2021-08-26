Известная американская исполнительница Бритни Спирс из-за опекунства сталкивается с множеством проблем. На личной странице в инстаграме звезда показала, кто из близких стал для нее самой большой поддержкой в трудные времена.
Обратите внимание Отец Бритни Спирс заявил, что общественность должна "похвалить" его за работу опекуном
Бритни Спирс поблагодарила бойфренда
Новое сообщение исполнительница посвятила бойфренду – актеру и модели Сэму Асгари. С ним звезда встречается примерно с 2016 года.
Бритни Спирс показала новое фото с любимым. Пара позировала перед камерой во дворе возле дома. Певица предстала в белом кроп-топе и черных брюках, а актер в темной майке. В подписи под снимком Бритни обратилась к продюсерам "Форсажа" с просьбой обратить внимание на ее бойфренда.
Этот милый зас**нец не только был со мной в самые тяжелые годы моей жизни, но и оказался замечательным поваром! Франшиза "Форсаж", не пропустите свою следующую звезду,
– написала Бритни под фото.
Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото из инстаграма Бритни Спирс
Как Сэм Асгари поддерживал Бритни Спирс
- После выхода фильма Framing Britney Spears Сэм Асгари впервые заговорил о будущем с певицей. Он признался, что всегда будет поддерживать любимую и воплощать ее мечты в жизнь.
- Затем мужчина заявил, что совсем не уважает отца Бритни Спирс. По словам Сэма Асгари, Джейми контролирует не только ее карьеру и финансы, но и личную жизнь: "По моему мнению, он полный придурок".
- Сэм Асгари также рассказывал, что хотел бы стать отцом. По информации СМИ, он уже сделал предложение Бритни Спирс.