Известная американская исполнительница Бритни Спирс из-за опекунства сталкивается с множеством проблем. На личной странице в инстаграме звезда показала, кто из близких стал для нее самой большой поддержкой в трудные времена.

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Бритни Спирс поблагодарила бойфренда

Новое сообщение исполнительница посвятила бойфренду – актеру и модели Сэму Асгари. С ним звезда встречается примерно с 2016 года.

Бритни Спирс показала новое фото с любимым. Пара позировала перед камерой во дворе возле дома. Певица предстала в белом кроп-топе и черных брюках, а актер в темной майке. В подписи под снимком Бритни обратилась к продюсерам "Форсажа" с просьбой обратить внимание на ее бойфренда.

Этот милый зас**нец не только был со мной в самые тяжелые годы моей жизни, но и оказался замечательным поваром! Франшиза "Форсаж", не пропустите свою следующую звезду,

– написала Бритни под фото.



Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото из инстаграма Бритни Спирс

Как Сэм Асгари поддерживал Бритни Спирс