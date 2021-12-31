От бюджетных платьев до образов от Armani: 10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год
Источник:24 канал
Испанскую королеву Летицию называют самой стильной королевской персоной современности. С каждым годом она только доказывает это кулуарное звание. Самые эффектные выходы Ее Величества за 2021 год смотрите ниже.
В этом году 49-летняя жена принца Филиппа VI появлялась на публике в стильных костюмах total red, пышных вечерних платьях, нарядах с открытыми плечами и даже кожаных look. Все эти образы собраны в подборке от Showbiz 24.
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10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год
Чуть ли не самый обсуждаемый выход Ее Величества был в апреле на церемонии награждения Клары Кампоамор. Она выбрала красный костюм – брюки-клеш с трендовыми разрезами возле щиколоток и двубортный жакет с накладными карманами.
10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images
Не меньший восторг спровоцировал романтический образ Летиции на мероприятии ко Дню Вооруженных Сил. На ней были двубортное платье нежно-розового цвета и яркие туфли-лодочки.
10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images
Среди лучших выходов Ее Величества оказался довольно сдержанный аутфит в коктейльном молочном платье от бренда Pedro del Hierro. Дело в том, что платье с заниженной талией и клешенным низом она дополнила "змеиным" клатчем и туфлями-лодочками. Это довольно смело как для королевской особы.
10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images
На торжественном ужине по случаю приезда президента Кореи Летиция сияла в приталенном платье черного цвета, расшитом золотистыми цветами. Этот орнамент сделал ее образ одним из самых запоминающихся за 2021 год.
10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images
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Одним из самых провокационных появлений стал выход в кожаном платье на запах. В нем жена короля Филиппа VI появилась на финале научного конкурса Famelab Spain. Этот look вызвал шквал реакций и обсуждений в сети, однако большинство оценило стиль Ее Величества.
10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images
Для церемонии награждения премией Retina ECO Awards Летиция подобрала бюджетное платье черного цвета. Внимание публики привлекла не только доступная цена наряда – 129 евро (почти 4 тысячи гривен), но и открытые плечи, и приталенный силуэт.
10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images
А вот чуть позже королева Испании надела вечернее платье от люксового бренда Giorgio Armani. В нем и тиаре с бриллиантами она встречала президента Италии на гала-вечере в Королевском дворце Мадрида.
10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images
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Настоящий фурор вызвало появление Летиции на Майорке, где она проводила летние каникулы с семьей. На ужин в ресторан она надела платье на тонких бретелях с пикантным вырезом на груди. К тому же низ наряда был полупрозрачным.
10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images
Эффектный выход Ее Величество осуществила на церемонии вручения наград Принцессы Астурийской. Она появилась в пышном платье черного цвета с драгоценными браслетами на запястьях, которые сверкали под вспышками камер.
10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images
На гала-вечер в честь олимпийской сборной испанская королева надела твидовый костюм темно-синего цвета от бренда Nina Ricci, топ с воротником и юбку до колена. Этот наряд расшит пайетками, поэтому от Летиции было невозможно отвести глаза!
10 лучших выходов королевы Летиции за 2021 год / Фото Getty Images