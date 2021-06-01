Королевская чета Испании побывала на праздничном мероприятии по случаю Дня Вооруженных Сил, состоявшегося в Мадриде. Для события пара выбрала элегантный и изысканный наряд.

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Романтический образ королевы Летиции

Ее Величество предстала перед публикой в чрезвычайно нежной и женственной одежде. Летиция надела светло-розовое платье с длинными рукавами и красивым декольте. Она застегивалась на большие пуговицы спереди. Такой look королева соединила с туфлями-лодочками розового цвета на каблуке.

Среди аксессуаров образ Летиции дополнял клатч в тон туфель, который она держала в руке.



Романтический look королевы Летиции / Фото Getty Images

Ее Величество надела большие серьги с розовыми и зелеными камешками. Волосы она собрала в пучок сзади. Стоит отметить, что Летиция не стесняется своей седины и не скрывает ее. На лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках.



Королева Летиция / Фото Getty Images

Король Филипп VI позировал рядом с женой в праздничной военной форме. Супруги не забыли о защитных масках. Монархи во время каждого выхода напоминают о том, что коронавирус никуда не исчез, поэтому необходимо заботиться о своей безопасности.



Король Филип VI и королева Летиция / Фото Getty Images