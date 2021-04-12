Королева Испании Летиция редко выбирает настолько яркие образы, как сегодня, 12 апреля. Ее Величество посетила церемонию награждения Клары Кампоамор в конгрессе Мадрида в total red образе.

На праздничное мероприятие испанская королева прибыла одна, без мужа – короля Филиппа VI. Для торжества она выбрала изысканный и очень стильный красный костюм, состоящий из брюк-клеш с разрезами у лодыжек и двубортного пиджака, который создавал иллюзию еще и блузки под жакетом.

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Look королевы Летиции дополняли туфли-лодочки из замши красного цвета и "питоновий" клатч такого же цвета. Из украшений на ней можно увидеть только лаконичные золотые серьги и кольцо на указательном пальце. Волосы королевы были прямыми и едва уложенными, а лицо подчеркнуто дневным легким макияжем. Неизменным аксессуаром Летиции также была защитная медицинская маска.



Королева Летиция в Мадриде / Фото Getty Images

На мероприятии королева Летиция отдала честь испанскому политику и феминистке Кларе Кампоамор. Ее вспоминали как одну из выдающихся фигур страны, которая боролась за утверждение избирательного права женщин в Испании.

Королева Летиция обратилась к Елизавете II

Стоит добавить, что королева Летиция на днях выразила соболезнования по поводу смерти 99-летнего британского принца Филиппа. Вместе с мужем они обратились к жене принца Филиппа – Елизавете II.

"Дорога тетя Лилибет, мы были глубоко опечалены, узнав о смерти нашего дорогого дяди Филиппа. В это трудное время мы бы хотели выразить вам искренние соболезнования от имени правительства и народа Испании, а также всю нашу близость и поддержку. Мы никогда не забудем мероприятия, которые разделяли, а также наследие служения и преданности короне и Соединенному Королевству, которые он всегда выполнял вместе с Вами. Наши мысли и молитвы с Вашим Величеством и всей семьей. Со всей нашей любовью и привязанностью, Филипп и Летиция".