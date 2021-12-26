Ее Величество знает грань между стилем и безвкусицей. Рания всегда выбирает наряды в соответствии с событием, поэтому и выглядит безупречно. Мы вспомнили, какими были ее наиболее яркие выходы в этом году.

Смотрите также Роскошная и женственная Кейт Миддлтон: 10 лучших выходов герцогини в 2021 году

Самые стильные образы королевы Рании в 2021 году

На Дне независимости Иордании королева была в вышитом платье. Стоит отметить, что она обожает одежду с элементами вышивки. В тот день она выбрала длинное платье черного цвета, расшитое цветами, с короткими рукавами цвета хаки и лаконичным декольте. Также аутфит дополнили: обувь на каблуке, клатч, защитная маска, аккуратная прическа и идеальный макияж.



Королева Рания в черном вышитом платье / Фото из инстаграма Ее Величества

Для встречи с первой леди США – Джилл Байден – Ее Величество надела платье вишневого цвета, которое удачно подчеркнуло ее фигуру. Аутфит соединила с коричневыми туфлями-лодочками на высоком каблуке, брошью и черным поясом. Волосы, как обычно, уложила в локоны, а на лицо нанесла макияж, выделив темными тенями глаза.



Королева Рания в платье вишневого цвета / Фото из инстаграма Ее Величества

В молочной блузке и малиновой юбке Рания побывала на обеде в округе Колумбия, который организовала Грейс Нельсон – жена администратора NASA. Королева уложила волосы в красивые легкие локоны и аккуратно собрала их сзади. На лице она сделала макияж с коричневыми тенями на веках и малиновым блеском на губах. Look гармонично сочетался с маленькой белой сумкой, серьгами, кольцами и часами.



Королева Рания в молочной блузке и малиновой юбке / Фото из инстаграма Ее Величества

Перед началом нового учебного года иорданские монархи встретились с лучшими учениками Таджихи. Модница Рания надела платье белого цвета длиной ниже колен с минималистичным вишневым принтом. Также на ней были замшевые бордовые туфли, защитная маска в тон.



Королева Рания в белом платье с вишневым принтом / Фото из инстаграма Ее Величества

В элегантном желтом костюме Рания приезжала в Катар. Обувала туфли на каблуке, волосы укладывала в роскошные локоны, а на лице делала фирменный макияж.



Королева Рания в желтом костюме / Фото из инстаграма Ее Величества

На встрече с иорданской принцессой Тагрид Рания была в роскошном белом платье и туфлях-лодочках с оригинальным принтом. Аутфит, как всегда, дополнили прическа, макияж и аксессуары: сумочка, солнцезащитные очки, серьги.



Королева Рания в белом платье / Фото из инстаграма Ее Величества

На рабочую встречу иорданская королева приезжала в белой рубашке и голубых брюках. Такой look является очень нежным и стильным. Как обычно, много времени Рания уделила укладке и макияжу. Не забыла и о сумочке и защитной маске, которая является неизменным аксессуаром во время пандемии коронавируса.



Королева Рания в белой рубашке и голубых брюках / Фото из инстаграма Ее Величества