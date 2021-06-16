Ее Величество в очередной раз продемонстрировала роскошный вкус в одежде. Она всегда элегантная и стильная. Каждый раз показывает изысканные выходы, которыми покоряет публику.

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Элегантный образ королевы Летиции

На днях Ее Величество вместе с мужем принимала в королевском дворце президентскую чету Кореи. Летиция предстала перед гостями в невероятно красивом приталенном платье черного цвета длины миди. Наряд был с короткими рукавами и задекорирован вышитыми золотистыми цветами.

Эффектный look королева соединила с черными босоножками на высоких каблуках. Из украшений на Летиции сияли массивные золотые серьги в виде цветов и любимое кольцо, которое подарили дочери. Волосы Ее Величество собрала в аккуратный пучок сзади, а на лице сделала повседневный макияж с коричневыми тенями на веках.

Неизменно надела медицинскую защитную маску. Хотя распространение коронавируса уже не такое активное, как было раньше, Летиция соблюдает правила безопасности во время каждого публичного выхода.



​Королева Летиция и король Филипп VI и / Фото Getty Images

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