В связи со стабилизацией ситуации с заболеваемостью COVID-19 королевская семья Испании возобновила торжественные ужины в резиденции в Мадриде. Жена Филиппа VI готовилась к приему так, что попала на полосы мировых медиа. Все из-за роскошного образа, в котором она появилась перед президентом Италии и его дочерью Лаурой, которая выполняет обязанности первой леди.

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Образ королевы Летиции

Для гала-ужина королева Испании выбрала длинное черное платье из новой коллекции Giorgio Armani. Приталенный силуэт подчеркнул хрупкие изгибы Летиции, а широкие бретели и декольте позволили похвастаться подкачанными руками. Интересно, что этим аутфитом она умышленно или подсознательно отдала дань итальянской моде.

Тогда как обувь подобрала из коллекции испанского модельера Маноло Бланика. На Летиции черные туфли со змеиным принтом и острым носком.



Летиция в платье от Giorgio Armani / Фото Getty Images

Особого внимания заслуживают драгоценные украшения Ее Величества. Она предстала в унаследованной тиаре королевы Марии Кристины, украшенной бриллиантами и жемчугом. Из семейных реликвий на ней жемчужная брошь свекрови королевы Софии.

Кроме того, Летиция довершила образ массивными браслетом и колье с камнями. Несмотря на всю торжественность мероприятия королевская чета была в защитных масках, без которых не появляется на людях с начала пандемии.



Король Филипп VI и Летиция в платье от Giorgio Armani / Фото Getty Images