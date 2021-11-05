Она все еще моя жена, – Канье Уэст до сих пор не развелся с Ким Кардашян

В феврале одна из самых ярких пар Голливуда Ким Кардашян и Канье Уэста подала на развод. С тех пор прошло почти девять месяцев, а они до сих пор состоят в официальном браке. Более того, репер хочет вернуть бывшую.

Президентская кампания Канье Уэста, которую он развернул летом 2020 года, разрушила его брак со светской львицей Ким Кардашян. Звезды пытались спасти свой союз, однако, полностью разругавшись, решили разойтись официально. Как выяснилось, бракоразводный процесс до сих пор не завершился.

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В новом интервью Канье Уэст проговорился, что они с Ким до сих пор муж и жена. Он якобы не видел документы о разводе.

Она все еще моя жена, никаких документов нет,

– объявил рэпер.

Более того, артист, официально сменивший имя на Ye, заверил, что не был инициатором развода. Он хочет вернуть Ким Кардашян и воспитывать четверых детей в полноценной семье.

"Мои дети хотят, чтобы их родители остались вместе. Я хочу, чтобы мы были вместе", – добавил знаменитость.



Ким Кардашян и Канье Уэст с детьми / Фото из инстаграма светской львицы

Канье Уэст не впервые хочет вернуть Ким Кардашян:

после вероятной измены с известной певицей и романа с супермоделью Ириной Шейк репер пел, что "потерял семью". Он даже расплакался на презентации альбома Donda, которая проходила на стадионе Mercedes Benz в Атланте;

во время другого перформанса звезда намекнул, что сожалеет о разводе с Ким Кардашян. В его песне были строки: "Любимая, вернись ко мне";

после публичного раскаяния репера у бывших было свидание в одном из ресторанов Малибу, а Ким даже второй раз надела свадебное платье.