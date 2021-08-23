Бракоразводный процесс между Канье Уэстом и Ким Кардашян еще не завершился. Зато последние новости о бывшей паре создают впечатление, что этот процесс и вовсе прекратится.

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Слухи о примирении Уэста и Кардашян

Недавно стало известно, что рэпер завершил короткие отношения с российской моделью Ириной Шейк. По словам инсайдеров, все произошло потому, что Канье занят работой и воспитанием детей. Несмотря на это, исполнитель находит время для свиданий со светской львицей Ким Кардашян.

Папарацци увидели бывших супругов в одном из ресторанов Малибу. Там они были только вдвоем, без детей. Как сообщают источники иностранных изданий, их отношения "прекрасные".

Хотя они переживают развод, пара все еще проводит время вместе или со своими детьми. Канье живет преимущественно за пределами Лос-Анджелеса, но когда он в городе, они обязательно встречаются,

– отметил инсайдер.

Неизвестно, почему видятся звезды – для решения вопросов воспитания детей и развода, или все-таки из-за восстановления романтических чувств.

Пара поддерживает друг друга

Светская львица не скрывает, что поддерживает и будет поддерживать бывшего мужа. На днях она опубликовала инстаграм-сториз, в котором показала, что слушает в автомобиле новый альбом экс-мужа Donda.



Ким Кардашян слушает альбом Канье Уэста / Фото с инстаграм-сториз

Перед этим Ким Кардашян вместе со всеми детьми уже второй раз приходила на концерт Канье Уэста. Тогда как рэпер прямо со сцены обратился к знаменитости со словами: "Я теряю всю свою семью, любимая, вернись ко мне". Затем он намекнул, что бывшая жена все еще влюблена: "Время и пространство – это роскошь, но ты пришла сюда, чтобы показать, что все еще влюблена в меня".