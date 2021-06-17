После того, как американский хип-хоп исполнитель Канье Уэст и российская модель Ирина Шейк вместе вернулись из Франции, западная пресса продолжает узнавать, что же происходит между знаменитостями. Каждая новая деталь подогревает слухи о романе.
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Новые детали романа Ирины Шейк и Канье Уэста
Сейчас звездная пара много времени проводит вместе, по данным инсайдеров. Эти моменты очень ценные для модели и рэпера.
У Канье и Ирины сейчас конфетно-букетный период. Они узнают друг друга и весело проводят время. Пока это несерьезно, но они очень нравятся друг другу,
– пишет издание.
Также в который раз появилась информация о том, что Ким Кардашян одобряет союз Ирины Шейк и своего бывшего мужа.
"Ким не возражает, потому что она видела, насколько спокойной была Ирина после того, как рассталась с Брэдли Купером. Ей не хотелось бы, чтобы Вест встречался с кем-то, кто собирается болтать с прессой", – добавляет источник.
Роман Ирины Шейк и Канье Уэста
- 6 июня рэпер отправился во Францию, чтобы отпраздновать день рождения. Вместе с ним поехала и российская модель – пару видели на прогулке возле отеля.
- С отдыха Ирина и Канье вернулись также вместе частным самолетом. Источники различных изданий утверждают, что знаменитости встречаются несколько месяцев, а их чувства взаимны.
- Также стало известно, что Ким Кардашян хорошо относится к роману экс-мужа и Ирины Шейк. Более того, светская львица знала об их отношениях еще до того, как об этом узнали журналисты.
- Бывший возлюбленный Ирины Шейк Брэдли Купер также поддерживает выбор модели. Он хочет, чтобы звезда была счастлива.
- Говорят также, что у Канье появилась симпатия к Ирине еще тогда, когда звезда снималась в его клипе. Но уж если их отношения закрутились снова, рэпер настойчиво добивался внимания модели.