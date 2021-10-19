Свою карьеру американский рэпер начинал как Канье Омари Вест. В понедельник, 18 октября, он получил новое имя – Ye (Е), без фамилии. Теперь музыкант называет себя так официально, а не только в социальных сетях.

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Решение музыканта одобрил судья Верховного суда Лос-Анджелеса Мишель Уильямс Корт. Ей было достаточно того, что Канье Уэст хочет сменить имя по "личным причинам". Никаких других объяснений музыкант не предоставил.

Заметим, что псевдоним Ye Канье обычно использовал как сокращение своего имени. Это послужило идеей для названия его восьмого студийного альбома Ye, который вышел в июне 2018 года. Более того, в Библии Ye означает "вы". Это слово часто встречается в английском переводе.

Стоит добавить, что принятое Верховным судом решение было юридической формальностью, ведь в Калифорнии редко отклоняют просьбы об изменении имени. Это случается в случаях мошенничества или сокрытия от полиции.