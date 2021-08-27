Меломаны по всему миру уже не могут дождаться выпуска музыкальной пластинки Канье Уэста Donda, которую он назвал в честь покойной матери, которая умерла в 2007 году. Некоторые слушатели могут приобрести новый альбом на плеерах, которые продаются по 200 долларов, но послушать в сети его еще пока нельзя.

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Поэтому Канье Уэст специально подогревает ожидания фанатов своими перформансами. Днем ранее состоялась третья презентация, на которой появилась его жена Ким Кардашян. Несмотря на расторжение брака, пара продолжает общаться и вместе воспитывать четверых детей. На презентации альбома в Атланте Ким также присутствовала с их детьми.

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На стадионе Soldier Field в Чикаго, США, Ким Кардашян вышла к Канье в свадебном платье бренда Balenciaga и фате. Произошло это во время финальной песни No Child Left Behind. На перформансе присутствовало немало гостей, к примеру, DaBaby и Мэрилин Мэнсон, но эффектное появление Ким поразиловсех. Как поделились инсайдеры, Ким была счастлива сделать это для Канье, поскольку мероприятие было важным для него.

Отметим, что впервые Ким Кардашян вышла в свадебном платье к Канье в день их бракосочетания – 24 мая 2014 года во Флоренции, Италия.

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Впрочем, единственной неожиданностью на презентации альбома Donda это не ограничилось. Мужчина воспроизвел на стадионе дом, в котором провел свое детство. На мероприятии он его поджег, а сам он будто находился в огне.

Что интересно, "дом детства" он действительно приобрел в прошлом году и уже делает в нем ремонт.



Дом в Чикаго, в котором вырос Канье Уэст / Фото с инстаграма​ @matt.314