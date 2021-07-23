Известный американский рэпер Канье Уэст еще не презентовал 10 студийный альбом Donda в сети. Однако он устроил мероприятие, на котором исполнил песни и отпраздновал юбилейную пластинку.
К слову Ким Кардашян внезапно посетила вечеринку бывшего Канье Уэста
Канье Уэст расчувствовался на песни о семье
Вечеринка прошла на стадионе Mercedes Benz в Атланте. Канье Уэст появился на публике в красном костюме, а также маске, которая полностью прикрывала его лицо. С ней он часто прогуливается по улицам, ведь не хочет, чтобы его фотографировали папарацци.
Хип-хоп исполнитель исполнил трек Love Unconditional (в переводе – "Любовь безусловная"). В нем была строка о том, что Канье "потерял семью". На этом моменте Уэст не смог сдержать эмоций и прослезился.
Напомним, что Ким Кардашян смотрела выступление бывшего мужа вживую. Она пришла поддержать его вместе с детьми и сестрой Хлои.
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Как Канье Уэст переживает развод с Ким Кардашян
- В начале года стало известно, что звездные супруги готовят документы для развода. Уже 19 февраля стало известно, что они подали эти документы, а значит, уже развелись, или еще работают над судебной волокитой.
- Канье Уэст ни разу не давал публичных комментариев, в отличие от своей экс-жены. О его чувствах и состоянии говорили только близкие друзья и инсайдеры изданий.
- Источники рассказывали, что рэпер встревожен и очень грустен, ведь теряет самое дорогое. Он надеялся, что "произойдет чудо" и все наладится.
- Вероятно, развод стал для артиста ударом, поэтому он решил прекратить общение с Ким Кардашян. Но несмотря ни на что, еще в апреле он носил обручальное кольцо.
- Ходили слухи, что Канье Уэст считал Ким плохой женой, потому что ей якобы нужны были только деньги. Также казалось, что он уже забыл о разводе, ведь закрутил роман с Ириной Шейк.