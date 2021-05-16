Украинская артистка Оля Цибульская дала новое интервью, в котором впервые прокомментировала развод Дзидзьо и SLAVIA. Певицу обвиняют в том, что именно она была причиной разрыва отношений супругов.

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Оля Цибульская рассказала о разводе Дзидзьо

Бывшая жена Дзидзьо SLAVIA часто отмечала, что музыкант заставлял ее ревновать из-за общения с Олей Цибульской. Она заявляла, что было неприятно наблюдать, как распространяются слухи о романе артистов. Та же Оля выразила недоумение, Ярослава ревновала, как певица или как жена. Звезда даже предложила бывшей жене Дзидзьо дуэт.

Слава, ты точно смотришь это интервью, и если ты думаешь, что я дуэтом "Цьомаю" и "Киця" забрала у тебя славу, которая должна принадлежать тебе, то я тебе предлагаю помощь. Я напишу песню, я знаю как это делается, и запишем дуэт,

– заявила Цибульская.

Также знаменитость в очередной раз подчеркнула, что ее сын Нестор не от Дзидзьо и никакого романа между музыкантами не было.

"Мне кажется, что бы я сейчас не сказала, все равно все скажут, что я шлюха, разлучница. Что я влезла в семью и родила Дзидзьо сына. Поэтому нет, ничего у нас с Дзидзьо не было, сын не от него. Дзидзьо не отец Нестора. Я об этом говорила тысячу раз", – подчеркнула Оля.

Певица также удивила заявлением, что в какой-то момент получала угрозы от Ярославы Хомы. После этого звезда специально говорила в интервью о Михаиле как о своем куме, хотя это ничего не изменило.

Я даже в какой-то момент начала получать угрозы разные в смс, в соцсетях, там была месть кланами, родственники родственников, подруги подруг, новосозданные страницы без подписчиков,

– призналась Оля Цибульская.

Артистка подытожила, что не будет разговаривать со SLAVIA, потому что им "не о чем говорить". Она подчеркнула, что на такие темы должна разговаривать только пара.

Интервью с Олей Цибульской: видео

Развод Дзидзьо и SLAVIA: кратко