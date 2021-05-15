С 1,6-миллионной аудиторией в инстаграме Дзидзьо поделился авторским стихотворением. Символично, что сообщение появилось в День семьи.

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Популярный артист намекнул экс-жена SLAVIA, засыпая его обвинениями, прикрывает свою подлость. Так, пусть и опосредованно, музыкант обвинил бывшую во лжи.

Прикрила чистотою підлість і вилізла на слуп. Завила на весь світ жалійка, так неприємно пахне бруд. Собаки брешуть, вітер носить, а я тихесенько мовчу. Нікому правди не розкажу, бо правда – гірша за брехню,

– написал Дзидзьо.

Певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) не обошла вниманием красноречивую публикацию бывшего мужа. В комментариях она оставила стихотворение-ответ Дзидзьо.

"Я знаю, що все буде добре. За тебе я Бога молю. Хоча ми вже більше не пара, я тебе серцем люблю. Я знаю, що час не приходить. Минає, проходить наш час. Давай збережемо з тобою нитку, що зв'язує нас", – написала SLAVIA.

Реакция сети

Развод Дзидзьо со SLAVIA после 8 лет брака – стал одним из самых обсуждаемых тем украинского шоу-бизнеса. Судя по комментариям в инстаграм-профиле, публика встала на сторону экс-жены певца:

"Вот умеют мужчины еще оскорбленными себя сделать. Хуже детей";

"Лучше помолчать, чем поливать грязью. Такому хорошему, одаренному, почитаемому людьми артисту такие слова не подходят! Будьте Михаил, выше этого";

"Была о вас лучшего мнения";

"Надеюсь, эти слова не о вашей жене. Если это так, тогда в семье виновны двое. Сухим выйти из воды – это также подлость. Проблемы надо решать делом, а не стихами".

Едва ли не единственный, кто разделяет позицию Дзидзьо при разводе – его коллега и товарищ Александр Пономарев. "Тяжелое испытание в твоей жизни, Михаил! Пусть Боженька поможет пройти тебе его достойно", – написал певец.