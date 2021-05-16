Украинский дизайнер и модельер с мировым именем Андре Тан сообщил о разводе с женой в программе "Светская жизнь". Брак Андре Тана и Алины Харечко длился 9 лет.
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Андре Тан развелся с женой
Модельер заметил, что уже больше года не живет вместе с Алиной Харечко. "Я очень уважаю свою бывшую жену Алину, потому что она мне родила дочь Софию. Мы начинали с дружбы и закончили дружбой", – заявил Андре Тан.
Мужчина рассказал, что причиной распада отношений стала дизайнерская карьера жены. На ее фоне возникало множество конфликтов.
Начались ссоры, потому что она запустила свою линию одежды Home Wings, и я начал ей рекомендовать, что и как лучше сделать. Она сказала, что хочет сама совершать свои ошибки. И именно на фоне работы возникало очень много ссор,
– поделился модельер.
Андре Тан признался, что сейчас у него и бывшей жены нормальные отношения. Что касается имущества, то знаменитость при разводе оставил практически все Алине, а дочери Софии платит алименты.
Я оставил ей все. Я оставил ей большой дом на 500 квадратов, я купил ей новое авто, я ежемесячно плачу большие алименты. Уже прошло более чем полугода, и мы нормально общаемся,
– добавил Андре Тан модельер.
Андре Тан о разводе: смотрите видео онлайн
"История подошла к концу", – Андре Тан
Андре Тан подтвердил новость о разводе заметкой в своем инстаграме. Он подчеркнул, что пара разводится как друзья, потому что имеет сильное уважение друг к другу.
Я благодарю тебя за эти 12 лет вместе, за красавицу-дочь, за то, что была рядом в банкротстве и в достатке. Спасибо за то, что ты была моим компасом и моим другом все эти годы. За то, что всегда хранила семью от журналистов. За то, что поддерживала мои безумные идеи и безгранично верила в меня,
– написал Андре Тан.
Модельер подытожил, что любовь прошла как у него, так и у Алины. Однако остались чувства дружбы, уважения и благодарности.
Брак Андре Тана и Алины Харечко
- Андре Тан и Алина Харечко поженились на Мальдивах в октябре 2012 года после 3 лет отношений.
- Их свадьба была тайной, а потому только молодожены присутствовали на роскошной церемонии.
- В 2016 году у супругов родилась дочь София.
- Заметим, в октябре прошлого года по сети распространялись слухи о разводе пары.
- Однако тогда Андре Тан опроверг их, но отметил, что они действительно сильно конфликтовали из-за бизнеса.