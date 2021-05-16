Украинский дизайнер и модельер с мировым именем Андре Тан сообщил о разводе с женой в программе "Светская жизнь". Брак Андре Тана и Алины Харечко длился 9 лет.

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Андре Тан развелся с женой

Модельер заметил, что уже больше года не живет вместе с Алиной Харечко. "Я очень уважаю свою бывшую жену Алину, потому что она мне родила дочь Софию. Мы начинали с дружбы и закончили дружбой", – заявил Андре Тан.

Мужчина рассказал, что причиной распада отношений стала дизайнерская карьера жены. На ее фоне возникало множество конфликтов.

Начались ссоры, потому что она запустила свою линию одежды Home Wings, и я начал ей рекомендовать, что и как лучше сделать. Она сказала, что хочет сама совершать свои ошибки. И именно на фоне работы возникало очень много ссор,

– поделился модельер.

Андре Тан признался, что сейчас у него и бывшей жены нормальные отношения. Что касается имущества, то знаменитость при разводе оставил практически все Алине, а дочери Софии платит алименты.

Я оставил ей все. Я оставил ей большой дом на 500 квадратов, я купил ей новое авто, я ежемесячно плачу большие алименты. Уже прошло более чем полугода, и мы нормально общаемся,

– добавил Андре Тан модельер.

Андре Тан о разводе: смотрите видео онлайн

"История подошла к концу", – Андре Тан

Андре Тан подтвердил новость о разводе заметкой в своем инстаграме. Он подчеркнул, что пара разводится как друзья, потому что имеет сильное уважение друг к другу.

Я благодарю тебя за эти 12 лет вместе, за красавицу-дочь, за то, что была рядом в банкротстве и в достатке. Спасибо за то, что ты была моим компасом и моим другом все эти годы. За то, что всегда хранила семью от журналистов. За то, что поддерживала мои безумные идеи и безгранично верила в меня,

– написал Андре Тан.

Модельер подытожил, что любовь прошла как у него, так и у Алины. Однако остались чувства дружбы, уважения и благодарности.

Брак Андре Тана и Алины Харечко