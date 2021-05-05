Дату официального развода Дзидзьо и SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) пока не разглашают. Однако певец сообщил, что над расторжением их брака уже работают юристы.

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"Есть последовательность действий, которую они понимают и знают, как правильно это сделать", – высказался Дзидзьо. Он заверил, что после развода не оставит экс-возлюбленную SLAVIA ни с чем. Имущество они будут распределять без скандалов и разойдутся красиво.

Пусть дело идет своим чередом. Я человек порядочный, и это докажу,

– заявил Дзидзьо.

Что известно о разводе Дзидзьо и SLAVIA