Дату официального развода Дзидзьо и SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) пока не разглашают. Однако певец сообщил, что над расторжением их брака уже работают юристы.
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"Есть последовательность действий, которую они понимают и знают, как правильно это сделать", – высказался Дзидзьо. Он заверил, что после развода не оставит экс-возлюбленную SLAVIA ни с чем. Имущество они будут распределять без скандалов и разойдутся красиво.
Пусть дело идет своим чередом. Я человек порядочный, и это докажу,
– заявил Дзидзьо.
Что известно о разводе Дзидзьо и SLAVIA
- О разводе супругов стало известно 24 апреля, однако решились они на этот шаг уже давно. Дзидзьо и SLAVIA живут порознь уже 9 месяцев. По словам музыканта, они расходятся, потому что долго замалчивали свои настоящие эмоции и избегали острых углов.
- Сама SLAVIA заявляла, что делала все, чтобы спасти брак, а к разводу они оба пришли плавно и осознанно.
- Впоследствии артистка сообщила, что выплакала много слез. SLAVIA было трудно понять, что их 20-летний союз распался.