Не знаю, как это вытерпеть – Ксения Мишина впервые назвала причину разрыва с Эллертом
Источник:"Светская жизнь"
Известная украинская актриса Ксения Мишина долгое время скрывала причину расставания с победителем "Холостячки" Александром Эллертом. Но звезда рассказала, что виной всему были постоянные конфликты.
Украинская актриса Ксения Мишина обрела любовь на проекте "Холостячка". Но после года отношений разошлась с избранником Александром Эллертом.
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У нас были отличные отношения. Было очень много яркого и положительного, много плюсов. Но были и минусы. Мы пытались поладить. Но, к сожалению, ничего не удалось,
– призналась знаменитость.
Мишина о причинах расставания с Эллертом
Ксения Мишина рассказала, что в отношениях с Александром Эллертом чувствовала себя некомфортно, равно как и ее партнер.
"Я поняла, что не могу больше существовать в этих отношениях. Мне было очень больно, мне очень неприятно. Я просто не знаю, как это вытерпеть. Ему тоже было очень больно, очень сложно. Он тоже не знал, как это разрулить", – поделилась артистка.
Звезда признала, что отношения приносят ей постоянный стресс. В то же время она не исключает мысли о возможном воссоединении с юмористом.
Я не знаю, что будет дальше. Будем ли мы вместе или нет. Я ценила эти отношения, но это постоянный стресс,
– рассказала она.
Ксения Мишина и Александр Эллерт на кулинарном шоу / Фото из инстаграма актрисыДобавим, ранее Ксения Мишина только намекала на причину разрыва с бойфрендом. Она рассказывала: "очень люблю все, что страшно, все, что токсично, все что ужасно, все, что абьюзивно – все это люблю".
Как Мишина и Эллерт пытались восстановить отношения
- После заявления актрисы об окончательном конце ее романа с юмористом, в сети замечали, что со временем пара снова сошлась. Александр Эллерт рассказывал, что скупает все цветы для любимой, а также внезапно поздравлял ее с годовщиной отношений.
- Ксения и Александр несколько раз вместе попадали в кадр: когда были в аэропорту, а также на свадьбе друзей, где актриса по иронии судьбы поймала букет невесты.
- Автор "Квартала 95" продолжал удивлять любимую романтическими сюрпризами: катал на вертолете и выкладывал свечами фразу "Люблю тебя, Ксю". Но через некоторое время актриса снова заявила, что пара не вместе, а затем отписалась от экс-бойфренда.