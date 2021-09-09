Герои "Холостячки" Ксения Мишина и Александр Эллерт продолжают интриговать поклонников и не комментируют свои отношения. Но на днях автор "95 квартала" частично прояснил ситуацию.
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Александр Эллерт прокомментировал отношения с Мишиной
В интервью юморист назвал Ксению Мишину своей слабостью, а также "любимой женщиной". Он рассказал, в каких отношениях с ней.
Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких мы отношениях,
– заявил Эллерт.
Ведущий спросил, не был ли огромный букет роз, которым хвасталась актриса в годовщину отношений, от него. Александр отметил, что оставит это в тайне.
На вопрос о том, лайкает ли актриса его последние фото в инстаграме, Эллерт ответил лаконично: "Отстань".
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Разрыв и слухи о примирении пары
- В середине июля Ксения Мишина опубликовала эмоциональное сообщение, в котором объявила о разрыве с Александром Эллертом. Тогда юморист неоднозначно прокомментировал новость, назвав все "драмой". Через несколько дней после этого и актриса, и юморист отдыхали в оккупированном Крыму.
- Через месяц Александр Эллерт неожиданно поздравил Мишину с годовщиной отношений. Он показал ролик, где были совместные фото и видео пары, а также назвал актрису "любимой".
- Впоследствии пара подогрела слухи о примирении. Героиня "Холостячки" с сыном отправилась на отдых в Кипр. Фаны убеждены в том, что вместе с ними был и Эллерт – звезда засветила его смартфон, а впоследствии пару увидели вместе в аэропорту.
- 28 августа состоялась свадьба украинских актеров Дмитрия Совы и Даши Легейды. На церемонии снова вместе в кадр попали Ксения и Александр. Более того, актриса поймала букет невесты, а после этого к ней подошел юморист и якобы поцеловал.
Александр Эллерт и Ксения Мишина / Фото из инстаграма Эллерта