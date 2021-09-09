Герои "Холостячки" Ксения Мишина и Александр Эллерт продолжают интриговать поклонников и не комментируют свои отношения. Но на днях автор "95 квартала" частично прояснил ситуацию.

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Александр Эллерт прокомментировал отношения с Мишиной

В интервью юморист назвал Ксению Мишину своей слабостью, а также "любимой женщиной". Он рассказал, в каких отношениях с ней.

Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких мы отношениях,

– заявил Эллерт.

Ведущий спросил, не был ли огромный букет роз, которым хвасталась актриса в годовщину отношений, от него. Александр отметил, что оставит это в тайне.

На вопрос о том, лайкает ли актриса его последние фото в инстаграме, Эллерт ответил лаконично: "Отстань".

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Александр Эллерт и Ксения Мишина / Фото из инстаграма Эллерта