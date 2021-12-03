В прошлом году актриса и победительница "Танцев со звездами" Ксения Мишина согласилась обрести любовь под прицелом камер. За ее сердце боролись 16 мужчин, тогда как к Злате Огневич пришли 25. Накануне финала "Холостячки" знаменитость призналась, что за певицей ухаживают лучше.

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По мнению Мишиной, участники второго сезона учились на ошибках мужчин первого. Да, они не приходят на свидание без цветов, завоевывают симпатию ценными презентами и эффектными появлениями.

На второй "Холостячке" дарят отличные подарки: золото, бриллианты, букеты огромные, на вертолетах прилетают. Ребята уже понимают, что нужно делать, а мои были первопроходцами,

– отреагировала Ксения Мишина.

К слову, Злата Огневич принимает все подарки мужчин. К примеру, жакет Balenciaga, который подарил Влад Ясько, она надевает даже после реалити-шоу.

Напомним, перед стартом съемок "Холостячки" Мишина давала советы Злате Огневич. Она призывала быть смелой, не бояться пробовать новое и не слушать ничьих мыслей.