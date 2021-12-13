Украинская актриса Ксения Мишина обрела любовь на проекте "Холостячка". Но после года отношений разошлась с избранником Александром Эллертом.

К слову Ксения Мишина намекнула, что Злате Огневич больше повезло с участниками "Холостячки"

У нас были отличные отношения. Было очень много яркого и положительного, много плюсов. Но были и минусы. Мы пытались поладить. Но, к сожалению, ничего не удалось,

– призналась знаменитость.

Мишина о причинах расставания с Эллертом

Ксения Мишина рассказала, что в отношениях с Александром Эллертом чувствовала себя некомфортно, равно как и ее партнер.

"Я поняла, что не могу больше существовать в этих отношениях. Мне было очень больно, мне очень неприятно. Я просто не знаю, как это вытерпеть. Ему тоже было очень больно, очень сложно. Он тоже не знал, как это разрулить", – поделилась артистка.

Звезда признала, что отношения приносят ей постоянный стресс. В то же время она не исключает мысли о возможном воссоединении с юмористом.

Я не знаю, что будет дальше. Будем ли мы вместе или нет. Я ценила эти отношения, но это постоянный стресс,

– рассказала она.

Ксения Мишина и Александр Эллерт на кулинарном шоу / Фото из инстаграма актрисы

Добавим, ранее Ксения Мишина только намекала на причину разрыва с бойфрендом. Она рассказывала: "очень люблю все, что страшно, все, что токсично, все что ужасно, все, что абьюзивно – все это люблю".

Как Мишина и Эллерт пытались восстановить отношения