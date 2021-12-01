Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина и победитель "Холостячки" Александр Эллерт остаются самой обсуждаемой парой 2021 года. Тысячи фанатов с нетерпением ждут их воссоединения, однако, похоже, зря. Актриса во второй раз подтвердила разрыв с юмористом и заявила, что ему не удастся снова растопить ее сердце.

Читайте также Ксения Мишина надела "голое" платье для ночной фотосессии в ОАЭ

"Мы с ним разошлись, да, опять", – выпалила Мишина Алексею Дурневу.

Звезда призналась, что романтические сюрпризы Эллерта с вертолетом и свечами уже "вряд ли сработают". Однако она не стала отрицать, что за год романа у них было множество ярких и незабываемых моментов.

В частности Ксения Мишина вспомнила, как на рождественские праздники отдыхала с Эллертом в Буковеле и каталась на скоростных санях. Это, по ее словам, было страшно, но все "токсичное, абьюзивное, ужасное" время от времени доставляет ей удовольствие. Похоже, таким образом "Холостячка" опять намекнула, что в отношениях комик был абьюзером.

Я очень люблю все, что страшно, все, что токсично, все, что ужасно, все, что абьюзивно, – все это люблю. На определенное время. Потом все,

– в шутку заявила Ксения Мишина.



Ксения Мишина и Александр Эллерт / Кадры из инстаграма

Все о расставаниях и примирениях Мишиной и Эллерта: