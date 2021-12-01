Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина и победитель "Холостячки" Александр Эллерт остаются самой обсуждаемой парой 2021 года. Тысячи фанатов с нетерпением ждут их воссоединения, однако, похоже, зря. Актриса во второй раз подтвердила разрыв с юмористом и заявила, что ему не удастся снова растопить ее сердце.
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"Мы с ним разошлись, да, опять", – выпалила Мишина Алексею Дурневу.
Звезда призналась, что романтические сюрпризы Эллерта с вертолетом и свечами уже "вряд ли сработают". Однако она не стала отрицать, что за год романа у них было множество ярких и незабываемых моментов.
В частности Ксения Мишина вспомнила, как на рождественские праздники отдыхала с Эллертом в Буковеле и каталась на скоростных санях. Это, по ее словам, было страшно, но все "токсичное, абьюзивное, ужасное" время от времени доставляет ей удовольствие. Похоже, таким образом "Холостячка" опять намекнула, что в отношениях комик был абьюзером.
Я очень люблю все, что страшно, все, что токсично, все, что ужасно, все, что абьюзивно, – все это люблю. На определенное время. Потом все,
– в шутку заявила Ксения Мишина.
Ксения Мишина и Александр Эллерт / Кадры из инстаграма
Все о расставаниях и примирениях Мишиной и Эллерта:
- 16 июля "Холостячка" якобы навсегда разошлась с Эллертом. Тогда она впервые намекнула на абьюз в отношениях, так как о последнем годе ее жизни могли бы "снять драму".
- В августе юморист ни с того ни с сего поздравил Мишину с годовщиной отношений – подарил огромный букет роз и назвал "любимой".
- Вскоре после этого влюбленных поймали в аэропорту, когда Мишина якобы только с сыном Платоном летела на Кипр.
- После семейного отдыха пара засветилась на свадьбе друзей – Дмитрия Совы и Даши Легейды, где актриса поймала букет невесты.
- Сам Александр Эллерт скупал все цветы для Мишиной, катал на вертолете и выкладывал свечами "Люблю тебя, Ксю", тогда как она рассказывала о "сложном периоде и кризисе в отношениях".
- В конце октября актриса ошарашила заявлением: "Мы не вместе". После этого Эллерт прекратил комментировать ее фото, и они отписались друг от друга в инстаграме.